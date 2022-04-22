Россия официально признала, что хочет контролировать и восток, и юг Украины: в ОП отреагировали

Планы российской армии во "второй фазе спецоперации" по установлению полного контроля над востоком и югом Украины прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он напомнил, что в Кремле уже имели свои задачи и цели, который разрушили ВСУ и украинский народ. Как передает издание "Комментарии", об этом Ермак написал у себя в Telegram.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Глава ОП отметил, Россия озвучила свои планы во время продолжения войны в Украине. Расчет на то, что российским войскам удастся оккупировать и восток, и юг и при этом наносить большие экономические потери Украине. При этом у Киева есть свои планы и свои варианты по защите украинской территории. При этом важно понимать, что украинской армии уже удалось полностью переломить ход войны и разрушить планы оккупанта.

Андрей Ермак также добавил, что эта война идет за свободу Украины. Поэтому победа будет на стороне Украины, в этом не осмневается никто.

Отметим, Россия, которая постоянно заявляла, что не имеет своей целью полную оккупацию Украины и свержение украинской власти теперь заявляет, что, как минимум, часть Украины ей все-таки нужна. Полный контроль над Донбассом в Кремле объясняют необходимостью проложить сухопутный коридор в аннексированный Крым с целью дальнейшего "влияния на жизненно важные объекты ВСУ".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне сообщили, что по количеству танков Украина уже превосходит Россию на фронте. Это стало возможным благодаря помощи Украине со стороны европейских союзников. При этом в США заявили, что танки Украине не передавали.





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