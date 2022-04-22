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В Пентагоне рассказали, в чем Украина превосходит Россию на фронте

Украина увеличила количество танков за счет помощи европейских союзников

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей
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У украинской армии на фронте больше танков, чем у российского войска. Такое мнение высказал высокопоставленный представитель обороны США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Washington Post".

В Пентагоне рассказали, в чем Украина превосходит Россию на фронте

Танки. Фото из открытых источников

Издание отмечает, чиновник на условиях анонимности отметил, что Украина имеет на поле боя больше танков, чем российские войска и Украина имеет полное право использовать это преимущество. 

Американский военный отметил, перевес по танкам в сторону Украины произошел после того, как Киев получил от европейских союзников танки Т-72. 

На сегодняшний день только одна страна ЕС официально публично подтвердила передачу танков украинской стороне — это Чехия. Ранее в Белом доме выступали с инициативой, чтобы каждая европейская сторона публично сообщала о том, вооружении, которое передается Украине.

При этом представитель обороны США добавил, перевес в количестве танков не играет определяющую роль в сражении, потому что Россия существенно сократила свои направления, по которым она наступает в Украине. Основное наступление идет на востоке и на южном побережье. Другое дело преимущество Украины в танках – бронетехнике, которая является мощным инструментом в наземных боях. Здесь европейские союзники Украины пытаются аккумулировать все усилия, чтобы помочь украинским вооруженным силам отразить российское вторжение. Украинская армия нанесла серьезный урон части российской бронетехники. Некоторая из техники находится в заброшенном состоянии.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/
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