В Пентагоне рассказали, в чем Украина превосходит Россию на фронте

У украинской армии на фронте больше танков, чем у российского войска. Такое мнение высказал высокопоставленный представитель обороны США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Washington Post".

Танки. Фото из открытых источников

Издание отмечает, чиновник на условиях анонимности отметил, что Украина имеет на поле боя больше танков, чем российские войска и Украина имеет полное право использовать это преимущество.

Американский военный отметил, перевес по танкам в сторону Украины произошел после того, как Киев получил от европейских союзников танки Т-72.

На сегодняшний день только одна страна ЕС официально публично подтвердила передачу танков украинской стороне — это Чехия. Ранее в Белом доме выступали с инициативой, чтобы каждая европейская сторона публично сообщала о том, вооружении, которое передается Украине.

При этом представитель обороны США добавил, перевес в количестве танков не играет определяющую роль в сражении, потому что Россия существенно сократила свои направления, по которым она наступает в Украине. Основное наступление идет на востоке и на южном побережье. Другое дело преимущество Украины в танках – бронетехнике, которая является мощным инструментом в наземных боях. Здесь европейские союзники Украины пытаются аккумулировать все усилия, чтобы помочь украинским вооруженным силам отразить российское вторжение. Украинская армия нанесла серьезный урон части российской бронетехники. Некоторая из техники находится в заброшенном состоянии.

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