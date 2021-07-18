Анны и Артемы или Одиссеи и Авроры: как украинцы называли детей в 2021 году

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Вечканова Елена
Настоящие
тайны скрываются в одном только имени человека. Кто-то верит в то, что имя
способно определить судьбу ребенка, кто-то — не придерживается подобных мыслей.
Однако все родители хотят, дабы их чадо по итогу осталось довольным выбором мамы
и папы. Какой же выбор делали украинцы в первом полугодии 2021 года, рассказали
представители пресс-службы Министерства юстиции Украины.
В 2021 году чаще всего мальчиков называли Артемами, а девочек — Аннами. Фото из открытых источников
Рейтинг
популярности у девочек составлен из семи "именных" позиций. Лидерство одержало
имя Анна. На втором месте оказалась София, "бронза" — за Марией. Также в ТОП
самых частых имен для девочек за шесть месяцев этого года вошли Виктория,
Дарья, Вероника и Полина.
У
мальчиков список чуть короче — шесть "популярных" имен. Своеобразная победа
досталась Артему. "Серебро" забирает имя Александр, на третьем месте — Максим.
Также родители часто отдавали предпочтение именам Богдан, Назар и Дмитрий.
Как
видим, особой экзотики среди самых используемых имен в Украине пока не нашлось.
Однако это не значит, что отдельным мамам и папам не захотелось проявить
фантазию на этом поприще.
Так,
среди новорожденных в первом полугодии 2021-го украинцев найдется и Эней, и
Ахиллес, и Принц, и Златослав, и даже Соломон. Также мальчиков называли
Тамерланом, Сулейманом, Царем и Османом.
Среди девочек "экзотический" разброс еще больше. В этом перечне найдутся и Камильены, и Мальвины, и Квитославы, и Юноны, и Иллинки. Также среди рожденных в 2021 году украинок есть Кассандра, Октавия, Искра, Империя и Сапфира.
Напомним,
ранее "Комментарии" сообщали, как часто украинцы прибегают к возможности изменить имя, данное им при рождении. Подробности — в нашем материале.
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на портале вы можете узнать, люди с какими именами чаще всего встречаются среди долгожителей.
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