Анны и Артемы или Одиссеи и Авроры: как украинцы называли детей в 2021 году

Настоящие тайны скрываются в одном только имени человека. Кто-то верит в то, что имя способно определить судьбу ребенка, кто-то — не придерживается подобных мыслей. Однако все родители хотят, дабы их чадо по итогу осталось довольным выбором мамы и папы. Какой же выбор делали украинцы в первом полугодии 2021 года, рассказали представители пресс-службы Министерства юстиции Украины.



В 2021 году чаще всего мальчиков называли Артемами, а девочек — Аннами. Фото из открытых источников

Рейтинг популярности у девочек составлен из семи "именных" позиций. Лидерство одержало имя Анна. На втором месте оказалась София, "бронза" — за Марией. Также в ТОП самых частых имен для девочек за шесть месяцев этого года вошли Виктория, Дарья, Вероника и Полина.

У мальчиков список чуть короче — шесть "популярных" имен. Своеобразная победа досталась Артему. "Серебро" забирает имя Александр, на третьем месте — Максим. Также родители часто отдавали предпочтение именам Богдан, Назар и Дмитрий.

Как видим, особой экзотики среди самых используемых имен в Украине пока не нашлось. Однако это не значит, что отдельным мамам и папам не захотелось проявить фантазию на этом поприще.

Так, среди новорожденных в первом полугодии 2021-го украинцев найдется и Эней, и Ахиллес, и Принц, и Златослав, и даже Соломон. Также мальчиков называли Тамерланом, Сулейманом, Царем и Османом.

Среди девочек "экзотический" разброс еще больше. В этом перечне найдутся и Камильены, и Мальвины, и Квитославы, и Юноны, и Иллинки. Также среди рожденных в 2021 году украинок есть Кассандра, Октавия, Искра, Империя и Сапфира.





Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как часто украинцы прибегают к возможности изменить имя, данное им при рождении. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, люди с какими именами чаще всего встречаются среди долгожителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!