Была Маша - стала Дерика: как часто украинцы меняют имена

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Таисия Ерохина
С января по сентябрь в Украине в паспортах изменили имя 5866 женщин и 2839 мужчин. Об этом пишет Министерство юстиции Украины в Facebook.
Статистика свидетельствует, что женщины почти вдвое раз чаще меняют имена, чем мужчины. Отмечается, что в перечень не учтены те, кто сменил фамилию после замужества.
В Минюсте говорят, что в целом тенденция изменения имени уменьшается. Так, в 2016 году наблюдался настоящий "бум" на смену имени — соответствующих актовых записей было составлено 22 365. В прошлом году их число достигло 15 689.
Среди интересных случаев самопереименования такие:
— Джоя изменила имя на Беллу,
— Елизветета — Климентина,
— Аурел — Александр,
— Людмила — Кая,
— Анна — Олианна,
— Владимир — Вальдемар,
— Иван — Йонас,
— Дррааоллдлисс — Анна,
— Анна — Анабелла,
— Мария — Дерика,
— Люцифер — Джек,
— Андрей — Владий,
— Евгений — Ежи,
— Наталья — Адити,
— Лариса — Глория-Сандра.
Как сообщалось, девушка "подставила" свою дочь, назвав ее оскорбительным эфиопским именем.
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