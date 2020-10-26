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Главная Новости Общество права человека Была Маша - стала Дерика: как часто украинцы меняют имена
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Была Маша - стала Дерика: как часто украинцы меняют имена

Названы самые интересные примеры изменения имени

сегодня, 13:54
Автор:

Таисия Ерохина

С января по сентябрь в Украине в паспортах изменили имя 5866 женщин и 2839 мужчин. Об этом пишет Министерство юстиции Украины в Facebook.

Была Маша - стала Дерика: как часто украинцы меняют имена

Статистика свидетельствует, что женщины почти вдвое раз чаще меняют имена, чем мужчины. Отмечается, что в перечень не учтены те, кто сменил фамилию после замужества.

В Минюсте говорят, что в целом тенденция изменения имени уменьшается. Так, в 2016 году наблюдался настоящий "бум" на смену имени — соответствующих актовых записей было составлено 22 365. В прошлом году их число достигло 15 689.

Среди интересных случаев самопереименования такие:

— Джоя изменила имя на Беллу,

— Елизветета — Климентина,

— Аурел — Александр,

— Людмила — Кая,

— Анна — Олианна,

— Владимир — Вальдемар,

— Иван — Йонас,

— Дррааоллдлисс — Анна,

— Анна — Анабелла,

— Мария — Дерика,

— Люцифер — Джек,

— Андрей — Владий,

— Евгений — Ежи,

— Наталья — Адити,

— Лариса — Глория-Сандра.

Как сообщалось, девушка "подставила" свою дочь, назвав ее оскорбительным эфиопским именем.


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