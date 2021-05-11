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Открытие ученых: люди с какими именами живут дольше

Американские ученые в ходе исследования выяснили, люди с какими именами живут дольше других

сегодня, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Эзотерики говорят, что каждое имя обладает особой энергетикой, которая способна влиять на судьбу человека. Оно отражает характер и другие черты носителя, а также его общение с окружающими. Американские ученые в ходе исследования выяснили, а может ли имя влиять на продолжительность жизни?

Открытие ученых: люди с какими именами живут дольше

Люди с какими именами живут больше остальных (фото из открытых источников)

Специалисты проанализировали около 3 миллионов свидетельств о смерти, зарегистрированных в американских штатах: Миссури, Иллинойсе, Алабаме и Северной Каролине с 1809 по 1970 годы, чтобы выяснить, люди с какими именами живут дольше. И они выделили 4 имени, которые являются библейскими. 

Моисей

Имя Моисей упоминается не только в Библии, но и в Коране и имеет различные варианты звучания. Считается, что мужчина с таким именем довольно противоречивый, у него аналитический ум, он умен, любознателен, но часто сомневается в своих мотивах и действиях. Для окружающих он представляется оригинальными немного необычным человеком, одаренным, с исключительным интеллектом.

Илья

Мужчины с именем Илья также часто бывают долгожителями. Они легко находят общий язык с людьми, не конфликты, обладают хорошей интуицией и памятью. За счет своего легкого нрава они преуспевают во многих сферах. 

Анна

Долгожительницами среди женщин, как выяснили ученые, зачастую становятся Анны. Они очень требовательны к себе и окружающим. У женщин с таким именем отличная память и аналитический склад ума. 

Мария

Четвертое имя в списке долгожителей – Мария. Женщины с этим именем, говорят ученые, могут прожить до 100 лет. Взрослая обладательница имени Мария представляет собой многогранную личность, производящую впечатление тихой, надежной, ранимой и трудолюбивой женщины. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые выявили ряд генетических особенностей, которыми владеют долгожители.


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Источник: https://sterlegrad.ru/society/115859-otkrytie-uchenyh-lyudi-s-kakimi-imenami-zhivut-dolshe.html
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