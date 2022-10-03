Анкара наконец-то определилась: усилится ли теперь сотрудничество Турции и Украины

Эксперты специально для издания "Комментарии" продолжают анализировать важные для Украины встречи и события, которые произошли 2 октября в Турции.

Флаги Украины и Турции. Фото: из открытых источников

Роль Турции в мирном урегулировании будет сохраняться и даже возрастать

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что во время войны сотрудничество Украины с Турцией лишь усилилось. Именно Турция, напоминает он, стала посредником в "зерновой сделке" и обмене пленными, а турецкий лидер Реджеп Эрдоган проводит постоянные переговоры как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным.

"Решения турецкой стороны показывают, что она с пониманием относится к стратегическим интересам Украины: для новых российских кораблей закрыт проход через Босфор, Турция не признает фейковые "референдумы" и аннексии, Турция поставляет боевые беспилотники "Байрактар" Украине и отказывает в этом России. Военно-техническое сотрудничество является иллюстрацией того, как могут выполняться рекомендации группы Ермака-Расмуссена. Один из компонентов гарантий безопасности Украины – это постоянные инвестиции и работа оборонно-промышленного комплекса. Корвет "Гетьман Иван Мазепа" был спущен вчера на воду во время визита первой леди Украины – Елены Зеленской. В это же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры о совместном производстве "Байрактаров". На территории Украины военные заводы будут строиться и реконструироваться после победы, чтобы не стать мишенями для вражеских ударов. Но вся подготовительная работа ведется уже сейчас, и Украина получает технику, произведенную на турецких предприятиях", – отмечает эксперт.

Турция, продолжает он, сохраняет экономические отношения с Россией, но со значительной выгодой для своей экономики и с поддержкой режима санкций. Так, в Турции уже запретили хождение платежных карт российской системы "Мир".

"Роль Турции в мирном урегулировании будет сохраняться и даже возрастать, – уверен Игорь Попов. – Именно с турецкой поддержкой Украина поведет переговоры после военной победы над агрессором, и в том числе проведет реинтеграцию освобожденного Крыма".

Эрдоган инвестировал огромные личные ресурсы в то, чтобы убедить Путина отступиться – и начать путь к возобновлению дипломатического процесса

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает, что для Украины очень важны вчерашние события в Турции. И то, что первая леди Украины специально прилетела, чтобы принимала участие в торжественной церемонии спуска на воду корвета класса Ada "Гетьман Иван Мазепа", построенного турецкими корабелами – весьма показательно.

"С моей точки зрения, Турция после заявления военного преступника №1 в мире Путина об аннексии украинских территорий, в том числе, тех, которые она не сумела оккупировать, определилась. И решила более поддерживать Украину, так как с Россией иметь дело бесполезно. Лично президент Эрдоган инвестировал огромные личные ресурсы в то, чтобы убедить Путина отступиться – и начать путь к возобновлению дипломатического процесса. Это прослеживалось в процессе трех последних встреч между Эрдоганом и Путиным – в Тегеране, в Сочи и в Узбекистане (на саммите ШОС). Мне кажется, что Эрдоган разочаровался в своем российском "друге" – и решил вести себя более смело по отношении к РФ. В том числе, давая "зеленый свет" более масштабным проектам в плоскости поддержки территориальной целостности Украины, повышения нашей обороноспособности в войне против России", – отмечает эксперт.

Он уверен, что для Украины произошел переломный этап. И после того, как определилась Турция, можно ожидать серьезные подвижки в позициях таких стран как Китай, Индия, Бразилия, Египет и так далее.

"Следует также отметить, что в эту канву ложится история с недавним широкомасштабным обменом военнопленными и другими удерживаемыми лицами между Украиной и страной-агрессором, – считает Вадим Трюхан. – Много говорит и тот факт, что непосредственным модератором этого процесса вместе с Турцией стала и Саудовская Аравия (она занималась переговорами касательно освобождения десяти иностранцев из российского плена). Тем самым Саудовская Аравия пытается восстановить свое реноме в глазах Запада. И Украине тоже нужно это постараться качественно использовать".

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