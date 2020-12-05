Американский журнал Time назвал 2020 год худшим годом в мировой истории

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Дмитрий Симоненко
На обложке нового номера издания, цифры 2020 два раза перечеркнуты красным, а ниже надпись "Худший год из всех".
Автор статьи американская кинокритик Time Стефани Зачарек, назвала текущий год испытанием, давшимся жителям Земли сверхсилы. Женщина считает, что это поколение не сталкивалось с настолько "ужасным годом".
В то же время, Зачарек вспоминает о том, что в истории нашей планеты были события и пострашнее, чем в этом году. Есть еще люди, которые могут поделиться воспоминаниями о пандемии испанки 1918 года и Великой депрессии.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Китае у летучих мышей нашли новые виды коронавируса. Об этом пишет издание The Guardian. По словам китайских ученых, открытие было сделано на юго-западе Китая. Кроме того, вирусологи обращают внимание, что схожие штаммы Sars-CoV-2 были выявлены у животных и за пределами Китая, в частности, в странах Южной Азии.
Также нам стало известно, что международные ученые сделали прогнозы в отношении иммунитета у людей после вакцинации против коронавируса. Медики сделали выводы, что на выработку иммунитета влияют несколько факторов.
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