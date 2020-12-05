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Американский журнал Time назвал 2020 год худшим годом в мировой истории

Авторы считают, что это поколение не сталкивалось с настолько «ужасным годом»

5 декабря 2020, 23:45
Автор:

Дмитрий Симоненко

На обложке нового номера издания, цифры 2020 два раза перечеркнуты красным, а ниже надпись "Худший год из всех".

Американский журнал Time назвал 2020 год худшим годом в мировой истории

Автор статьи американская кинокритик Time Стефани Зачарек, назвала текущий год  испытанием, давшимся жителям Земли сверхсилы. Женщина считает, что это поколение не сталкивалось с настолько "ужасным годом".

"Большинство из нас, живущих сегодня, не видели ничего подобного. <...> Большинство из нас не могли к этому подготовиться: к стихийным бедствиям, подтверждающим, насколько мы предали природу; к выборам, основанным на фантазиях; и к вирусу, который, возможно, возник из-за летучей мыши только для того, чтобы перевернуть жизнь практически всех людей на планете и привести к смерти примерно 1,5 млн человек по всему миру", — написала Зачарек.

В то же время, Зачарек вспоминает о том, что в истории нашей планеты были события и пострашнее, чем в этом году. Есть еще люди, которые могут поделиться воспоминаниями о пандемии испанки 1918 года и Великой депрессии.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Китае у летучих мышей нашли новые виды коронавируса. Об этом пишет издание The Guardian. По словам китайских ученых, открытие было сделано на юго-западе Китая. Кроме того, вирусологи обращают внимание, что схожие штаммы Sars-CoV-2 были выявлены у животных и за пределами Китая, в частности, в странах Южной Азии. 

Также нам стало известно, что международные ученые сделали прогнозы в отношении иммунитета у людей после вакцинации против коронавируса. Медики сделали выводы, что на выработку иммунитета влияют несколько факторов.



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Источник: https://time.com/5917394/2020-in-review/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=editorial&utm_term=ideas_society&linkId=106354210
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