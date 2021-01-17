Альпинистам впервые удалось покорить зимой «гору-убийцу» (ФОТО)

Красивая, но очень опасная гора Чогори привлекает внимание альпинистов со всего мира, ведь до недавнего времени, никому не удавалось покорить ее в зимнее время. Однако, группа непальских экстремалов заявила, что невозможное — возможно и доказала это своим восхождением на ее вершину.

гора Чогори (фото из открытых источников)

Гора Чогори оставалась единственным 8-тысячником, на который альпинисты не могли подняться в зимнее время, и все дело было в погодных условиях. Эта гора является второй по высоте горной вершиной (8 611 метров), уступая лишь Эвересту, но при этом она очень сложна для восхождения.

Но непальская команда альпинистов рискнула и стала первой, кому удалось покорить вершину горы в зимнее время. О своей победе они сообщили в социальной сети Instagram, опубликовав соответствующую фотографию. В своем посте экстремалы написали, что все невозможное — возможно, и благодаря налаженному сотрудничеству, командной работе и позитивному настрою им удалось преодолеть все трудности и стать частью истории.

Гору Чогори называют еще "горой-убийцей", потому что на ее склонах погибло большое количество людей. К слову, в этом месяце при попытке восхождения на вершину этой горы умер 49-летний испанский альпинист, за последние 2 года он покорил семь вершин, но к сожалению, эта была ему не по силам.

Напомним, что в конце декабря 2020 года, в Иране в горах в результате схода лавины погибло 10 альпинистов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американским врачам удалось вернуть к жизни туриста, у которого сердце не билось 45 минут. Мужчина пошел в горы со своими друзьями, но упал и потерял сознание.

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