kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.12.2020

BTC/USD

26231.53

ETH/USD

686.32

LTC/USD

127.90

НБУ 28.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия 10 альпинистов погибли из-за схода лавины
commentss НОВОСТИ Все новости

10 альпинистов погибли из-за схода лавины

Точное количество жертв спасатели смогут назвать только после того, как будут найдены все, кто застрял из-за метели в горах

сегодня, 02:12
Автор:

Татьяна Веремеева

По меньшей мере 10 альпинистов погибли в Иране в горах к северу от Тегерана в результате схода лавины и метели, сообщают официальные лица. Об этом пишет BBC.

10 альпинистов погибли из-за схода лавины

хребет Альборц

Горный хребет Альборц, возвышающийся над Тегераном, популярен среди альпинистов и лыжников, но в последние несколько дней погода была предательской.

Международное движение Красного Креста и Красного полумесяца развернуло 20 команд, спасли 14 альпинистов, но, по меньшей мере, еще семь пропали без вести. Поисковую операцию пришлось прекратить с наступлением темноты, и теперь ожидается, что она возобновится утром.

Среди погибших – политический активист, ученый, врач и инструктор по альпинизму.

В какой-то момент в пятницу около 100 человек застряли высоко на горнолыжном курорте, когда сломалась канатная дорога.

Ранее поступали предупреждения о плохой погоде и возможных лавинах. В социальных сетях некоторые люди сообщали о неполадках в системах GPS, на которые полагаются альпинисты в горах. Но пока окончательно неясно, пострадали ли те, кто попал в метель и лавину.

Напомним, начиная с 24 декабря, в Австрии начался горнолыжный сезон. Ряд курортов открылись для посетителей. Однако на всех локациях будут действовать строгие противоэпидемические мероприятия, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом. Прежде всего лицам старше четырнадцати лет нужно будет носить защитные маски-респираторы типа FFP2, если они будут находиться в месте скопления людей. Ответственность за неношение посетителями масок несет руководство курорта. В связи с этим многие из локаций решили не открываться, поскольку не хотят проблем и штрафов. Так, решили не работать и популярные курорты в Ишгле и Зальбах-Хинтерглемм. Во всем остальном карантинные правила неизменны — нужно соблюдать социальную дистанцию и следить за гигиеной.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ