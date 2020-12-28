10 альпинистов погибли из-за схода лавины

По меньшей мере 10 альпинистов погибли в Иране в горах к северу от Тегерана в результате схода лавины и метели, сообщают официальные лица. Об этом пишет BBC.



хребет Альборц

Горный хребет Альборц, возвышающийся над Тегераном, популярен среди альпинистов и лыжников, но в последние несколько дней погода была предательской.

Международное движение Красного Креста и Красного полумесяца развернуло 20 команд, спасли 14 альпинистов, но, по меньшей мере, еще семь пропали без вести. Поисковую операцию пришлось прекратить с наступлением темноты, и теперь ожидается, что она возобновится утром.

Среди погибших – политический активист, ученый, врач и инструктор по альпинизму.

В какой-то момент в пятницу около 100 человек застряли высоко на горнолыжном курорте, когда сломалась канатная дорога.

Ранее поступали предупреждения о плохой погоде и возможных лавинах. В социальных сетях некоторые люди сообщали о неполадках в системах GPS, на которые полагаются альпинисты в горах. Но пока окончательно неясно, пострадали ли те, кто попал в метель и лавину.

Напомним, начиная с 24 декабря, в Австрии начался горнолыжный сезон. Ряд курортов открылись для посетителей. Однако на всех локациях будут действовать строгие противоэпидемические мероприятия, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом. Прежде всего лицам старше четырнадцати лет нужно будет носить защитные маски-респираторы типа FFP2, если они будут находиться в месте скопления людей. Ответственность за неношение посетителями масок несет руководство курорта. В связи с этим многие из локаций решили не открываться, поскольку не хотят проблем и штрафов. Так, решили не работать и популярные курорты в Ишгле и Зальбах-Хинтерглемм. Во всем остальном карантинные правила неизменны — нужно соблюдать социальную дистанцию и следить за гигиеной.

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