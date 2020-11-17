Сердце не билось 45 минут: туриста, упавшего в горах, вернули к жизни

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Светлана Шкурупий
Американские врачи спасли жизнь мужчине, после того, как его сердце остановилось на 45 минут. Сейчас пациент идет на поправку и чувствует себя хорошо.
фото из открытых источников
Удивительная
история случилась с туристом Майклом Кнапински, который вместе с друзьями отправился
в заснеженные годы в Национальный парк Маунт Рейнир (штат Вашингтон). Они разошлись
в разные стороны, но договорились встретиться в назначенном месте. Когда Майкл
не пришел, друзья начали бить тревогу. Оказалось, что мужчина упал во время
метели и потерял сознание. Он был госпитализирован в больницу и скончался в
отделении неотложной помощи.
Однако врачи продолжили бороться на его жизнь. С помощью аппарата ЭКМО, который перекачивает
кровь из организма, насыщает ее кислородом и очищает от углекислого газа, а
потом возвращает обратно в тело, мужчину удалось вернуть к жизни. Его сердце не
билось 45 минут, но медики стабилизировали его состояние и через два дня он
пришел в себя, ничего не помня о случившемся.
У
Майкла есть многочисленные ушибы, обморожения, но в целом он чувствует себя
хорошо и идет на поправку.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что пациенту пересадили сердце, которое перед операцией
пережило настоящие "приключения".
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