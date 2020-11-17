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Сердце не билось 45 минут: туриста, упавшего в горах, вернули к жизни

Спасти туриста удалось с помощью ЭКМО

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Американские врачи спасли жизнь мужчине, после того, как его сердце остановилось на 45 минут. Сейчас пациент идет на поправку и чувствует себя хорошо.

Сердце не билось 45 минут: туриста, упавшего в горах, вернули к жизни

фото из открытых источников

Удивительная история случилась с туристом Майклом Кнапински, который вместе с друзьями отправился в заснеженные годы в Национальный парк Маунт Рейнир (штат Вашингтон). Они разошлись в разные стороны, но договорились встретиться в назначенном месте. Когда Майкл не пришел, друзья начали бить тревогу. Оказалось, что мужчина упал во время метели и потерял сознание. Он был госпитализирован в больницу и скончался в отделении неотложной помощи.

Однако врачи продолжили бороться на его жизнь. С помощью аппарата ЭКМО, который перекачивает кровь из организма, насыщает ее кислородом и очищает от углекислого газа, а потом возвращает обратно в тело, мужчину удалось вернуть к жизни. Его сердце не билось 45 минут, но медики стабилизировали его состояние и через два дня он пришел в себя, ничего не помня о случившемся.

У Майкла есть многочисленные ушибы, обморожения, но в целом он чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пациенту пересадили сердце, которое перед операцией пережило настоящие "приключения".


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Источник: https://www.insider.com/florida-man-accused-of-multiple-crimes-brought-child-with-him-2020-11
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