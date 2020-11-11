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Главная Новости Общество невероятно Пациенту пересадили сердце, пережившее перед операцией настоящие «приключения»
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Пациенту пересадили сердце, пережившее перед операцией настоящие «приключения»

Операция по пересадке прошла успешно

сегодня, 16:20
Автор:

Светлана Шкурупий

В одной из американских больниц прошла успешная операция по пересадке сердца, да вот только орган перед этим побывал в автокатастрофе и был уронен на пол медицинским работником.

Пациенту пересадили сердце, пережившее перед операцией настоящие «приключения»

фото из открытых источников

Невероятная история произошла с донорским сердцем, которое ожидал мужчина в одной из клиник штата Калифорнии. Орган перевозили в вертолете, который разбился об крышу больницы. Троим пассажирам чудом удалось выжить, да и бокс с сердцем оказался невредим. Причину аварии пытаются выяснить сотрудники полиции.

Орган аккуратно достали и передали в руки медицинскому работнику. Но после того, как он взял сердце и направился в здание, то споткнулся и уронил его на пол. Оно чудом уцелело после таких "приключений" и спустя время было успешно пересажено пациенту. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо.

Напомним, что японские исследователи создали функциональное "мини-сердце", использовав эмбриональные стволовые клетки мыши.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в июле 2020 года во Львове впервые была проведена операция по пересадке сердца.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8927701/Helicopter-carrying-donor-heart-crashes-roof-LA-hospital-doctor-DROPS-rescued-organ.html
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