Во Львове впервые провели операцию по пересадке сердца

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Татьяна Веремеева
Прошлой ночью, 4 июля, в городской клинической больнице скорой медицинской
помощи Львова впервые провели три операции по трансплантации сердца и двух
почек. Во Львове впервые были проведены подобные операции. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на слова главного
врача Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи
Львова Олега Самчука.
В течение последних 15 лет в Украине было проведено только две подобные
операции в Ковельской районной больнице Волынской области.
Самчук рассказал, что донором органов стал 58-летний житель Львова, который
упал с высоты, а полученные травмы были не совместимы с жизнью. Медики пытались
спасти мужчину, но после смерти мозга мать и сестра львовянина дали согласие на
забор органов.
Пересадку сердца сделали 57-летнему жителю Коростеня, который пять лет
назад перенес инфаркт. После заболевания сердце потеряло упругость не могло
перекачивать кровь.
Операцию по пересадке сердца львовские хирурги провели совместно с врачами
с Института сердца во главе с кардиохирургом Борисом Тодуровым.
Пересадку почек сделали мужчинам из Львовской и Тернопольской областей.
Операции начались после полуночи и продолжались до восьми утра.
Ранее "Комментарии" писали, что улучшить работу
сердечно-сосудистой системы возможно за счет правильного питания.
Добавляйте в свой рацион побольше продуктов, которые выводят "вредный" холестерин
и способствуют расслаблению кровеносных сосудов.
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