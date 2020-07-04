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Главная Новости Общество медицина Во Львове впервые провели операцию по пересадке сердца
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Во Львове впервые провели операцию по пересадке сердца

Во Львове провели три операции по трансплантации сердца и двух почек

сегодня, 13:01
Автор:

Татьяна Веремеева
Во Львове впервые провели операцию по пересадке сердца

Прошлой ночью, 4 июля, в городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели три операции по трансплантации сердца и двух почек. Во Львове впервые были проведены подобные операции. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на слова главного врача Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Олега Самчука.

В течение последних 15 лет в Украине было проведено только две подобные операции в Ковельской районной больнице Волынской области.

Самчук рассказал, что донором органов стал 58-летний житель Львова, который упал с высоты, а полученные травмы были не совместимы с жизнью. Медики пытались спасти мужчину, но после смерти мозга мать и сестра львовянина дали согласие на забор органов.

Пересадку сердца сделали 57-летнему жителю Коростеня, который пять лет назад перенес инфаркт. После заболевания сердце потеряло упругость не могло перекачивать кровь.  

Операцию по пересадке сердца львовские хирурги провели совместно с врачами с Института сердца во главе с кардиохирургом Борисом Тодуровым.

Пересадку почек сделали мужчинам из Львовской и Тернопольской областей. Операции начались после полуночи и продолжались до восьми утра.

Ранее "Комментарии" писали, что улучшить работу сердечно-сосудистой системы возможно за счет правильного питания. Добавляйте в свой рацион побольше продуктов, которые выводят "вредный" холестерин и способствуют расслаблению кровеносных сосудов.


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