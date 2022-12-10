Африканское тепло средь декабря: синоптик предупредил об аномальном изменении температуры

В Украине сегодня и завтра будет аномально теплая погода, что не свойственно для первой декады декабря. В то же время, потепление будет сопровождаться осадками и сильным ветром. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

Потепление. Фото: УНИАН

Синоптик отметил, Украина после небольших морозов в начале недели вновь встречает "африканское тепло". Стоит ожидать, что в ближайшие дни усилятся воздушные потоки с юго-запада, которые непосредственно будут поставлять теплый и влажный воздух африканского происхождения на территорию Украины. Из-за этого в ближайшие двое суток по всей территории Украины ожидается аномально теплая, неустойчивая погода с осадками, а также усилением ветра.

Наиболее высокие показатели, по данным синоптика, ожидаются в центральных и южных областях страны. Здесь днем столбики термометров поднимутся до +10°...+15°, а местами и выше. В других областях также будут наблюдаться устойчивые положительные температуры.

Игорь Кибальчич советует украинцам, не забывать дома зонты, ведь действие южных циклонов вызовет значительные осадки почти по всей Украине. Дождь будет идти практически по всей стране. Осадки в виде мокрого снега могут быть на западе страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — с 7 декабря в Украине начало действовать несколько циклонов с сильными снегопадами и дождями. Они уже принесли с собой значительное потепление по всей стране до +2+10 градусов.

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