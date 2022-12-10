logo

BTC/USD

17191.05

ETH/USD

1272.66

LTC/USD

76.78

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Африканское тепло средь декабря: синоптик предупредил об аномальном изменении температуры
commentss НОВОСТИ Все новости

Африканское тепло средь декабря: синоптик предупредил об аномальном изменении температуры

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, потепление будет сопровождаться осадками

сегодня, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В Украине сегодня и завтра будет аномально теплая погода, что не свойственно для первой декады декабря. В то же время, потепление будет сопровождаться осадками и сильным ветром. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

Африканское тепло средь декабря: синоптик предупредил об аномальном изменении температуры

Потепление. Фото: УНИАН

Синоптик отметил, Украина после небольших морозов в начале недели вновь встречает "африканское тепло". Стоит ожидать, что в ближайшие дни усилятся воздушные потоки с юго-запада, которые непосредственно будут поставлять теплый и влажный воздух африканского происхождения на территорию Украины. Из-за этого в ближайшие двое суток по всей территории Украины ожидается аномально теплая, неустойчивая погода с осадками, а также усилением ветра.

Наиболее высокие показатели, по данным синоптика, ожидаются в центральных и южных областях страны. Здесь днем столбики термометров поднимутся до +10°...+15°, а местами и выше. В других областях также будут наблюдаться устойчивые положительные температуры.

Игорь Кибальчич советует украинцам, не забывать дома зонты, ведь действие южных циклонов вызовет значительные осадки почти по всей Украине. Дождь будет идти практически по всей стране. Осадки в виде мокрого снега могут быть на западе страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — с 7 декабря в Украине начало действовать несколько циклонов с сильными снегопадами и дождями. Они уже принесли с собой значительное потепление по всей стране до +2+10 градусов.

Также издание "Комментарии" сообщало - 290-е сутки с начала широкомасштабной российской агрессии: какие выводы – перспективы завершения войны.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.meteoprog.com/ua/news/614235-prognoz-pogodi-v-ukrayini-na-vixidni-10-11-grudnya-2022.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!