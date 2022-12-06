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В Украину идут сильные снегопады и ливни: когда и где изменится погода

Смена синоптической ситуации произойдет уже на этой неделе

6 декабря 2022, 22:10 comments1254
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Автор:

Лиля Воробьева

В Украину идет потепление, что принесет с собой обильные снегопады и ливни. Украинцев предупредил о смене погоды народный синоптик Станислав Щедрин.

В Украину идут сильные снегопады и ливни: когда и где изменится погода

Погода в Украине (фото из открытых источников)

По словам Щедрина, такая погода ожидается в стране уже с 7 декабря.

"С 7 декабря в Украину начнет поступать ряд циклонов с сильными снегопадами и дождями. Они также принесут с собой значительное потепление по всей стране до +2+10 градусов, нужно об этом знать ", — сообщил Щедрин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что синоптики рассказали, какая погода будет в декабре и на Новый год. будут минимальными. Укргидрометцентр обнародовал свой прогноз на первый месяц зимы. Во многих областях нашей страны в начале зимы погода будет теплее, чем даже в декабре прошлого года, а в другие регионы придет обычная зимняя погода, которая характерна для декабря. На западе страны, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях среднемесячная температура будет от -3 мороза до +2 тепла. Эти показатели на 1-1,5 градуса выше нормы, в остальных — близки к ней. В декабре синоптики не прогнозируют аномальные снегопады, также не упоминают про сильные морозы. Осадки будут идти в количестве 34- 78 мм , в горных местностях местами 81- 105 мм . Метеорологи также обнародовали свой прогноз на предстоящий Новый год. Его мы будем встречать при нулевой отметке термометра. Больших морозов не будет. Падает снег, но мокрый. Свой прогноз обнародовал и Владимир Деркач. Он говорит, что декабрь будет меняющегося характера – придет частый холод. А на смену ему будут идти оттепели.



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Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1444246626104091&set=a.530119110850185&type=3
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