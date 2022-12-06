В Украину идут сильные снегопады и ливни: когда и где изменится погода

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Лиля Воробьева
В Украину идет потепление, что принесет с собой обильные снегопады и ливни. Украинцев предупредил о смене погоды народный синоптик Станислав Щедрин.
Погода в Украине (фото из открытых источников)
По словам Щедрина, такая погода ожидается в стране уже с 7 декабря.
"С 7 декабря в Украину начнет поступать ряд циклонов с сильными снегопадами и дождями. Они также принесут с собой значительное потепление по всей стране до +2+10 градусов, нужно об этом знать ", — сообщил Щедрин.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что синоптики рассказали, какая погода будет в декабре и на Новый год. будут минимальными. Укргидрометцентр обнародовал свой прогноз на первый месяц зимы. Во многих областях нашей страны в начале зимы погода будет теплее, чем даже в декабре прошлого года, а в другие регионы придет обычная зимняя погода, которая характерна для декабря. На западе страны, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях среднемесячная температура будет от -3 мороза до +2 тепла. Эти показатели на 1-1,5 градуса выше нормы, в остальных — близки к ней. В декабре синоптики не прогнозируют аномальные снегопады, также не упоминают про сильные морозы. Осадки будут идти в количестве 34-
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