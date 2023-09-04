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Африканская страна купила почти полмиллиона тонн российской пшеницы

По информации "Reuters", Египет купил почти полмиллиона тонн российской пшеницы по частной сделке

сегодня, 15:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Государственный покупатель зерна Египта купил около полумиллиона тонн российской пшеницы в рамках частного соглашения. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Африканская страна купила почти полмиллиона тонн российской пшеницы

Зерно. Фото: из открытых источников

Журналисты издания пообщались с четырьмя трейдерами, которым удалось договориться о более низких ценах, чем те, которые предлагают на более традиционных тендерах.


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Стоит отметить, в прошлом году Египет начал переходить к прямым закупкам вместо тендеров после того, как война в Украине нарушила его закупки.

1 сентября Генеральное управление по поставкам сырьевых товаров (GASC) купило около 480 тысяч тонн российской пшеницы у торговой компании Solaris по цене около 270 долларов за тонну на условиях франко-завод (C&F). То есть продавец открыл доступ к товару для покупателя на заводе, складе или фирме, а покупатель самостоятельно его забрал и перевез.

Трейдеры сообщили "Reuters", что цена может быть ниже неофициального минимума, установленного российским правительством для контроля внутренних цен на пшеницу.

Читайте также на портале "Комментарии" — после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит "очень важное" сообщение о "зерновом соглашении".

Также издание "Комментарии" сообщало – незадолго до встречи Путина и Эрдогана стало известно, что ООН готова идти на уступки РФ, в том числе, переподключением "Россельхозбанка" к системе SWIFT, размораживанием активов российских компаний. Каковы ожидания от переговоров лидеров Турции и РФ? Есть ли шанс на реанимацию зернового соглашения? Стоит ли это делать, идя на уступки Кремлю? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился як экспертам.



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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/egypt-buys-nearly-half-million-tons-russian-wheat-private-deal-2023-09-04/
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