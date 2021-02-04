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Адаптивный карантин: стало известно, какой город будет постоянно в "оранжевой зоне"

На следующей неделе в Киеве на основании официальных показателей и данных определят эффективность январского локдауна

сегодня, 15:26
Автор:

Елизавета Черных

Как известно, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмин собирается продлить карантинные ограничения в Украине как минимум до 30 апреля. Скорее всего, карантин продолжит действовать и после истечения этой даты. 

Адаптивный карантин: стало известно, какой город будет постоянно в "оранжевой зоне"

Адаптивный карантин в Украине - фото NewsOne

Начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что при переходе на адаптивный карантин, столица будет постоянно в "оранжевой зоне". Он также отметил, что на это повлияют сразу несколько факторов, передает издание РБК.

По словам Рубана, на следующей неделе в Киеве на основании официальных показателей и данных определят эффективность январского усиленного карантина. 

"Будем видеть показатели по Киеву. Сегодня мы можем говорить о том, что город Киев будет постоянно находиться в "оранжевой зоне", потому что это мегаполис и в нем большое количество организованных коллективов", — отметил начальник управления Госпотребслужбы в Киеве. 

Напомним, что глава правительства Украины Денис Шмыгаль отметил, что в ближайшие дни Кабмин будет принимать решение о возвращении к формату адаптивного карантина. 9 декабря 2020 года правительство продлило действие карантина и режим ЧС до 28 февраля 2021 года.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что врач объяснил, при каком условии Украина сможет избежать третьей волны COVID-19. По словам медика Тараса Жиравецкого, пик пришелся на период с ноября по декабрь — именно тогда фиксировалось наибольшее количество госпитализаций. Медик говорит, что локдаун ограничил нагрузки на медицинскую систему. Кроме того, уже переболело немало украинцев, поэтому не произошло значительной вспышки.




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Источник: https://news.rbc.ua/rus/society/adaptivnyy-karantin-kiev-budet-postoyanno-1612441716.html
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