Шмыгаль заявил о серьезном продлении карантина в Украине: названы сроки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмин собирается продлить карантинные ограничения в Украине как минимум до 30 апреля. Скорее всего, карантин продолжит действовать и после истечения этой даты. Об этом Шмыгаль рассказал во время общей встречи Европейской бизнес-ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины", сообщает издание "Интерфакс-Украина".

Карантин. Фото: Google

По его словам, правительство будет продлевать карантин как минимум до 30 апреля, однако это не будет конечной датой ограничений.

Он сказал, что карантин будет вводиться в разных форматах, в том числе и адаптивный. В то же время карантинные ограничения могут ослабить.

Премьер-министр отметил, что в ближайшие дни Кабмин будет принимать решение о возвращении к формату адаптивного карантина. 9 декабря 2020 года правительство продлило действие карантина и режим ЧС до 28 февраля 2021 года.

Карантинные ограничения из-за коронавируса действуют в Украине с марта 2020 года, когда в мире была объявлена пандемия.

Весной 2020 года на протяжении нескольких месяцев в нашей стране действовал жесткий карантин с остановкой общественного транспорта и междугороднего сообщения.

Также второй локдаун в Украине действовал с 8 по 25 января 2021 года, однако в этот раз ограничения были не такими жесткими.

Денис Шмыгаль занимает пост премьер-министра Украины с 4 марта 2020 года, он заменил на этой должности Алексея Гончарука. Также на протяжении месяца был министром по вопросам развития территорий и громад и главой Ивано-Франковской ОГА.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Меркель заявила о необходимости вакцинации каждый год.

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