logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.02.2021

BTC/USD

37318.53

ETH/USD

1638.20

LTC/USD

148.31

НБУ 04.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Шмыгаль заявил о серьезном продлении карантина в Украине: названы сроки
commentss НОВОСТИ Все новости

Шмыгаль заявил о серьезном продлении карантина в Украине: названы сроки

Ограничения будут и после этой даты

сегодня, 11:51
Автор:

Гриниченко Дима

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмин собирается продлить карантинные ограничения в Украине как минимум до 30 апреля. Скорее всего, карантин продолжит действовать и после истечения этой даты. Об этом Шмыгаль рассказал во время общей встречи Европейской бизнес-ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины", сообщает издание "Интерфакс-Украина".

Шмыгаль заявил о серьезном продлении карантина в Украине: названы сроки

Карантин. Фото: Google

По его словам, правительство будет продлевать карантин как минимум до 30 апреля, однако это не будет конечной датой ограничений. 

Он сказал, что карантин будет вводиться в разных форматах, в том числе и адаптивный. В то же время карантинные ограничения могут ослабить.

Премьер-министр отметил, что в ближайшие дни Кабмин будет принимать решение о возвращении к формату адаптивного карантина. 9 декабря 2020 года правительство продлило действие карантина и режим ЧС до 28 февраля 2021 года.

Карантинные ограничения из-за коронавируса действуют в Украине с марта 2020 года, когда в мире была объявлена пандемия. 

Весной 2020 года на протяжении нескольких месяцев в нашей стране действовал жесткий карантин с остановкой общественного транспорта и междугороднего сообщения. 

Также второй локдаун в Украине действовал с 8 по 25 января 2021 года, однако в этот раз ограничения были не такими жесткими.

Денис Шмыгаль занимает пост премьер-министра Украины с 4 марта 2020 года, он заменил на этой должности Алексея Гончарука. Также на протяжении месяца был министром по вопросам развития территорий и громад и главой Ивано-Франковской ОГА.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Меркель заявила о необходимости вакцинации каждый год.

Также читайте о том, что Зеленского и других чиновников могут вакцинировать вне очереди.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/721196.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ