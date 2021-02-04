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Врач объяснил, при каком условии Украина сможет избежать третьей волны COVID-19

Врач сделал прогноз относительно ситуации с коронавирусом в Украине

сегодня, 12:51
Автор:

Таисия Ерохина

Украина уже пережила пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Более того, есть возможность избежать третьей волны эпидемии. Об этом рассказал врач Тарас Жиравецкий в интервью УНИАН.

Врач объяснил, при каком условии Украина сможет избежать третьей волны COVID-19

Коронавирус в Украине. Фото из открытых источников

По словам медика, пик пришелся на период с ноября по декабрь — именно тогда фиксировалось наибольшее количество госпитализаций. Жиравецкий отмечает, что сначала пик прогнозировали на послепраздничное время — конец января. Но, как считает врач, всплеск все-таки удалось остановить, в том числе и из-за усиления карантина с 8 по 24 января. Медик говорит, что локдаун ограничил нагрузки на медицинскую систему. Кроме того, уже переболело немало украинцев, поэтому не произошло значительной вспышки.

Как рассказал эксперт, сейчас Украина проходит вторую волну коронавируса.

"Третья волна может быть где-то осенью, но при условии, что вакцина нам не поможет, — заявил Жиравецкий. — Если вакцины справятся и уменьшат количество новых случаев, то, вероятно, мы третьей волны и не будем иметь".

Врач напомнил, что эпидемия испанского гриппа длилась примерно два года и имела три волны. Так, первая зацепила 10% населения, вторая — 30-40%, затем была пауза и далее — третья волна, которая охватила 25-30% населения. Таким образом, объясняет врач, переболела большая часть населения мира, удалось сформировать коллективный иммунитет. Вакцин тогда не существовало.

Напомним, в Украине вот-вот должна начаться массовая вакцинация от коронавируса, как заявляет Минздрав. Но некоторым категориям лиц можно обойтись без прививок. Важные советы озвучил украинский врач.

Как сообщалось, в Сети после оживленного обсуждения британского штамма коронавируса начали опасаться нового вида инфекции, которую недавно обнаружили в Африке. Но так называемый "африканский коронавирус" является лишь одним из очередных новых штаммов COVID-19. Всего таких штаммов уже шесть.


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Источник: https://covid.unian.ua/likar-taras-zhiraveckiy-oficiynu-statistiku-shchodo-covid-19-potribno-mnozhiti-na-p-yat-11308025.html?_ga=2.73693595.805573066.1612351616-839671091.1596200567
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