Жестокое убийство в Запорожье: мужчина расстрелял женщину в центре города

В центральной части Запорожья произошла стрельба из-за которой погибла женщина. Мужчина, который расстрелял женщину, в последствии совершил самоубийство. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Юрия Малашко.



Мужчина расстрелял женщину в Запорожье. Фото: Нацполиция

Выстрелы произошли утром в одном из скверов Запорожья.

"Убита женщина — двумя выстрелами. Убийца просто сидел на лавочке, увидев правоохранителей — пустил в себя последнюю в жизни пулю", — сообщил Юрий Малашко в телеграмм-канале.

По словам главы Запорожской ОВА, женщину спасти не удалось. Также Малашко сообщил, что будет начато расследование по этому делу.

"Будет всестороннее расследование, важно установить, кто вложил оружие в руки убийцы, кто допустил столь ужасную трагедию в центре города", — отметил Малашко и добавил, что дело будет на его личном контроле.

Глава Запорожской ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшей и указал, что подобные трагедии не должны повторяться в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ужасной серии убийств в Боснии. Власти страны объявили о начале расследования тройного убийства, одно из которых транслировалось в прямом эфире.

Также "Комментарии" писали, что Запорожская область в оккупации страдает гуманитарной катастрофой. На временно оккупированной территории лекарства можно получить только по паспорту РФ. Таким образом, россияне принуждают к паспортизации украинских граждан. Кроме того, на этой территории недостаточное количество медиков и постоянно недостаточно медицинских препаратов.