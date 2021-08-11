Затащил из лифта в свою квартиру: в Луганской области мужчина изнасиловал соседского ребёнка

В Луганской области злоумышленник совершил изнасилование шестилетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Луганской области.

Изнасилование ребёнка в Луганской области. Фото: novyny.24tv.ua

Как стало известно, в Луганской области 48-летний местный житель увидел у входа в лифт маленькую девочку, которая живет с ним в одном многоквартирном доме. Когда они поднялись на этаж, где живёт правонарушитель, он затащил свою жертву к себе в квартиру и там изнасиловал её.

После совершения преступления мужчина приказал девочке возвращаться домой и никому не рассказывать о случившемся. Об инциденте узнали в правоохранительных органах.

Стражам порядка удалось задержать злоумышленника. На данный момент подозреваемый находится под стражей. За совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Волынской области отец шестерых детей регулярно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Сообщается, что злоумышленник совершал свои преступления на протяжении двух лет. В это время его жена находилась на заработках в другой стране. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Винницкой области преступник изнасиловал школьницу. Сообщается, что злоумышленник заманил подростка в свой автомобиль, а затем отвёз к себе на дачу. Там он изнасиловал свою жертву. О случившемся правоохранителям рассказала мать потерпевшей. На месте преступления стражи порядка обнаружили вещественные доказательства, которые подтверждают причастность мужчины к содеянному. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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