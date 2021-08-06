Предложил подвезти во время грозы: в Винницкой области мужчина изнасиловал малолетнюю (ФОТО)

В Винницкой области мужчина изнасиловал подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Винницкой области.

Изнасилование несовершеннолетней в Винницкой области Фото: ГУНП

В полицию обратилась женщина, которая рассказала о преступлении, совершенном против её малолетней дочери.

Как стало известно, инцидент произошел в одном из населённый пунктов Винницкой области. Злоумышленник под предлогом подвести девочку домой во время грозы заманил её в свой автомобиль и отвез к себе на дачу. Там преступник совершил изнасилование своей 14-летней жертвы.

Сообщается, что сегодня, 6 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 33-летний ранее судимый за насильственные и имущественные преступления житель Винницкой области. Мужчину задержали по месту жительства его сожительницы.

На месте преступления полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые свидетельствуют о его причастности к содеянному.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Николаевской области мужчина совершил изнасилование свою бывшую девушку на глазах у её родственницы. Сообщается, что злоумышленник пришел домой к своей малолетней экс-возлюбленной и там связал, а затем надругался. Родственницу пострадавшей он угрозами заставил молчать. Подробнее об это читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Великобритании злоумышленник изнасиловал подростка на глазах у тысяч отдыхающих. Сообщается, что инцидент произошел на оживлённом пляже в то время, когда на нём находили тысячи людей. Неизвестный затащил свою жертву в воду и надругался. Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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