logo
Русский Українська

BTC/USD

41406.96

ETH/USD

2799.78

LTC/USD

146.08

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество Криминал Предложил подвезти во время грозы: в Винницкой области мужчина изнасиловал малолетнюю (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Предложил подвезти во время грозы: в Винницкой области мужчина изнасиловал малолетнюю (ФОТО)

Злоумышленник заманил девочку к себе в автомобиль и отвез на дачу

сегодня, 16:51
Автор:

Денис Подставной

В Винницкой области мужчина изнасиловал подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Винницкой области. 

Предложил подвезти во время грозы: в Винницкой области мужчина изнасиловал малолетнюю (ФОТО)

Изнасилование несовершеннолетней в Винницкой области Фото: ГУНП

В полицию обратилась женщина, которая рассказала о преступлении, совершенном против её малолетней дочери. 

Как стало известно, инцидент произошел в одном из населённый пунктов Винницкой области. Злоумышленник под предлогом подвести девочку домой во время грозы заманил её в свой автомобиль и отвез к себе на дачу. Там преступник совершил изнасилование своей 14-летней жертвы. 

Сообщается, что сегодня, 6 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 33-летний ранее судимый за насильственные и имущественные преступления житель Винницкой области. Мужчину задержали по месту жительства его сожительницы. 

На месте преступления полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые свидетельствуют о его причастности к содеянному. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Николаевской области мужчина совершил изнасилование свою бывшую девушку на глазах у её родственницы. Сообщается, что злоумышленник пришел домой к своей малолетней экс-возлюбленной и там связал, а затем надругался. Родственницу пострадавшей он угрозами заставил молчать. Подробнее об это читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Великобритании злоумышленник изнасиловал подростка на глазах у тысяч отдыхающих. Сообщается, что инцидент произошел на оживлённом пляже в то время, когда на нём находили тысячи людей. Неизвестный затащил свою жертву в воду и надругался. Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vn.npu.gov.ua/news/novini/policziya-zatrimala-pidozryuvanogo-u-zgvaltuvanni-14-richnoji-divchini/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ