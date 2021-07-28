В Николаевской области злоумышленник изнасиловал несовршеннолетнюю на глазах у её бабушки (ФОТО)

В Николаевской области 20-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.

Изнасилование в Николаевской области. Фото: magnolia-tv

Вчера, 27 июля, 15-летняя девушка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и рассказа об изнасиловании. Как стало известно, 20-летний бывший возлюбленный девушки рано утром пробрался в её дом, где она находилась со своей бабушкой.

Угрожая ножом злоумышленник связал и изнасиловал свою жертву. Бабушку пострадавшей он угрозами заставил молчать. Во время того, как к ним домой пришли общие знакомые потерпевшей удалось вырваться и вызвать полицию. Однако правонарушителю скрылся с места преступления.

Стражам порядка удалось установить местонахождения подозреваемого. Он был задержан и доставлен в отделение полиции. Известно, что данная личность уже является фигурантом уголовного дела за причинение тяжких телесных повреждений участнику АТО. Дело по эму факту рассматривается уже больше года. Тогда ему избрали меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

На данный момент злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.





Фото: ГУНП.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Великобритании злоумышленник затащил в воду несовершеннолетнюю девушку и изнасилован. Сообщается, что инцидент произошел посреди дня на пляже, на котором находились тысячи человек. Об изнасиловании рассказала пострадавшая. Правоохранители разыскивают злоумышленника. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Колумбии работник детского центра подозревается в изнасиловании более чем двух десятков детей. Всем его жертвам было до четырех лет. На данный момент он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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