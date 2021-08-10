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Главная Новости Общество Криминал Пока жена была на заработках: в Волынской области мужчина регулярно насиловал свою малолетнюю дочь
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Пока жена была на заработках: в Волынской области мужчина регулярно насиловал свою малолетнюю дочь

Злоумышленник совершал свои преступления на протяжении двух лет

сегодня, 15:45
Автор:

Денис Подставной

В Волынской области мужчина регулярно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры Волынской области. 

Пока жена была на заработках: в Волынской области мужчина регулярно насиловал свою малолетнюю дочь

Изнасилование малолетней в Волынской области. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в Камень-Каширском районе. Сообщается, что отец шестерых детей на протяжении двух лет насиловал свою старшую дочь, которой на тот момент было 13-14 лет. 

Злоумышленник совершал свои преступления, пока его жена была на заработках в другой стране. 

Полицейские узнали о правонарушении и задержали подозреваемого. Суд первой инстанции приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы, однако сторона защиты посчитала это наказание слишком суровым и подала апелляцию. 

Ровенский апелляционный суд, приняв позицию прокуроров Волынской областной прокуратуры, оставил в  силе приговор. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что рецидивист совершил преступление в отношении малолетней в Винницкой области. Сообщается, что злоумышленник заманил свою жертву в автомобиль во время грозы и предложил подвести домой. После этого он отвез её к себе на дачу, где совершил изнасилование. В полицию обратилась мать потерпевшей. Подробно об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Великобритании неизвестный совершил изнасилование подростка в общественном месте. Сообщается, что инцидент произошел на пляже Борнмута в тот момент, когда на нём находились тысячи отдыхающих. Преступник утащил девушку на глубину, а затем изнасиловал. Пострадавшая рассказала об этом стражам порядка, которые теперь разыскивают правонарушителя. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://vol.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=301595
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