Задержанный сознался в убийстве семилетней Маши Борисовой (ВИДЕО)

Язык
Coinspot 18.03.2021
BTC/USD
58498.37
ETH/USD
1818.98
LTC/USD
204.77
НБУ 18.03.2021
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Мужчина, которого полиция задержала по факту убийства 7-летней Марии Борисовой, 62-х летний односельчанин девочки Николай В., сознался в содеянном. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на сообщение главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко.
Задержанный сознался в убийстве семилетней Маши Борисовой - фото из открытых источников
По данным издания, ДНК-экспертиза также подтвердила причастность мужчины к преступлению.
Игорь Клименко добавил, что некие лица пытаются повлиять на мать убитой девочки, с требованием заявить общественности о том, что она не верит в причастность фигуранта и обвинить другого человека.
"Полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу, и никакие манипуляции не помешают. Мы действуем по закону и по совести. За это ужасный поступок он должен ответить", — сказал глава Нацполиции, отметив что Николай В., находится под стражей.
Напомним, что пропавшую 7 марта в Херсонской области 7-летнюю Машу Борисову искали четверо суток. Тело обнаружили в том же селе, где проживал ребенок. Полиции удалось установить причастного к убийству девочки — им оказался 62-летний Николай В. Мужчина проживал рядом с отцом ребенка, является его другом, и жил на одной улице с убитым ребенком.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости