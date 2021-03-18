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Задержанный сознался в убийстве семилетней Маши Борисовой (ВИДЕО)

ДНК-экспертиза подтвердила причастность мужчины к преступлению

сегодня, 10:13
Автор:

Елизавета Черных

Мужчина, которого полиция задержала по факту убийства 7-летней Марии Борисовой, 62-х летний односельчанин девочки Николай В., сознался в содеянном. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на сообщение главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко. 

Задержанный сознался в убийстве семилетней Маши Борисовой (ВИДЕО)

Задержанный сознался в убийстве семилетней Маши Борисовой - фото из открытых источников

По данным издания, ДНК-экспертиза также подтвердила причастность мужчины к преступлению.

Задержанный сознался в убийстве семилетней Маши Борисовой (ВИДЕО) - фото 2

"Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Так, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт", — сообщил Клименко.

Он также отметил и опыт общения задержанного 62-летнего мужчины с представителями правоохранительных органов, поскольку за плечами Николая В., — пять лет тюрьмы. Сообщается, что это последнее его пребывание за решеткой,  всего он был заключен четыре раза. 

Игорь Клименко добавил, что некие лица пытаются повлиять на мать убитой девочки, с требованием заявить общественности о том, что она не верит в причастность фигуранта и обвинить другого человека. 

"Полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу, и никакие манипуляции не помешают. Мы действуем по закону и по совести. За это ужасный поступок он должен ответить", — сказал глава Нацполиции, отметив что Николай В., находится под стражей. 

Напомним, что пропавшую 7 марта в Херсонской области 7-летнюю Машу Борисову искали четверо суток. Тело обнаружили в том же селе, где проживал ребенок.  Полиции удалось установить причастного к убийству девочки — им оказался 62-летний Николай В. Мужчина проживал рядом с отцом ребенка, является его другом, и жил  на одной улице с убитым ребенком. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/zaderzhannyy-priznalsya-v-ubiystve-semiletney-mashi-borisovoy-video-1746577.html
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