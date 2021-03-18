Задержанный сознался в убийстве семилетней Маши Борисовой (ВИДЕО)

Мужчина, которого полиция задержала по факту убийства 7-летней Марии Борисовой, 62-х летний односельчанин девочки Николай В., сознался в содеянном. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на сообщение главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

Задержанный сознался в убийстве семилетней Маши Борисовой - фото из открытых источников

По данным издания, ДНК-экспертиза также подтвердила причастность мужчины к преступлению.

"Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Так, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт", — сообщил Клименко.

Он также отметил и опыт общения задержанного 62-летнего мужчины с представителями правоохранительных органов, поскольку за плечами Николая В., — пять лет тюрьмы. Сообщается, что это последнее его пребывание за решеткой, всего он был заключен четыре раза.

Игорь Клименко добавил, что некие лица пытаются повлиять на мать убитой девочки, с требованием заявить общественности о том, что она не верит в причастность фигуранта и обвинить другого человека.

"Полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу, и никакие манипуляции не помешают. Мы действуем по закону и по совести. За это ужасный поступок он должен ответить", — сказал глава Нацполиции, отметив что Николай В., находится под стражей.



Напомним, что пропавшую 7 марта в Херсонской области 7-летнюю Машу Борисову искали четверо суток. Тело обнаружили в том же селе, где проживал ребенок. Полиции удалось установить причастного к убийству девочки — им оказался 62-летний Николай В. Мужчина проживал рядом с отцом ребенка, является его другом, и жил на одной улице с убитым ребенком.





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