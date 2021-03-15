Был другом отца: подробности о подозреваемом в убийстве Марии Борисовой на Херсонщине

Стало известно, что человек, который может причастен к убийству семилетней Марии Борисовой из Херсонской области проживал неподалеку от отца девочки, а также общался с членами семьи. Сейчас мужчина подозревается в убийстве и изнасиловании ребенка, передает корреспондент ТСН.ua.

Мария Борисова - фото из открытых источников

По словам начальника полиции Херсонской области Александра Прокудина, мужчина оставил свои ДНК на мешке, в котором обнаружили бездыханное тело малолетней девочки. Сообщается, что он общался с родителями убитого ребенка. Глава полиции области также опроверг слухи, которые распространяются среди местного населения о том, что правоохранителями был задержан невиновный.

"После того, как тело Марии нашли, и были известны выводы эксперта, уголовное производство изменили с убийства ребенка на убийство, связанное с сексуальным насилием и изнасилование ребенка", — заявил он.

По словам Прокудина исключительно по результатам экспертиз 14 марта было сообщено о подозрении 62-летнему мужчине, который не единожды привлекался к уголовной ответственности. Мужчина покинул места лишения свободы в 2005 году. Начальник полиции также добавил, что недавно подозреваемый был привлечен к административной ответственности. Кроме того, мужчина проживал рядом с отцом ребенка, является его другом, и жил также на одной улице с убитой Марией Борисовой.

В издании также сообщили, что 14 марта мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие по делу убийства семилетней девочки еще продолжается. Правоохранительные органы пока что не могут дать точный ответ, где все это время находилось тело ребенка.

Напомним, что пропавшую 7 марта в Херсонской области Марию Борисову искали четверо суток. Тело обнаружили в том же селе, где проживал ребенок. Оно было помещено в мешок и спрятано за старым сараем. В ходе расследования правоохранители допросили всех жителей села, где жила девочка, несколько десятков человек прошли полиграф.





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