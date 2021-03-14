В Херсонской области задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании семилетней девочки

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Татьяна Веремеева
Сегодня, 14 марта, полиция Херсонской области задержала подозреваемого в
убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой. Об этом сообщил глава
Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба Национальной
полиции.
Арест. Фото из открытых источников
Клименко напомнил, что сотни правоохранителей и волонтеров искали ребенка в течение четырех
дней, после чего девочку нашли мертвой в мешке.
В
ходе расследования правоохранители допросили всех жителей села, где жила девочка,
несколько десятков человек прошли детектор лжи. Опросили ранее судимых лиц, а
также тех, кто состоит на психиатрическом учете. С помощью видеозаписей
устанавливается личность водителей, которые проезжали в районе, где исчезла
Мария. Полицейские отрабатывали всевозможные версии исчезновения девочки, среди
которых похищение ребенка с автобусной остановки, куда Мария ходила встречать
папу. Сообщается, что сотрудники полиции повторно проверили Северо-Крымский
канал, проходящий поблизости Счастливого, а также осмотрели местность в радиусе
30 километров.
После непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий
правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Когда пришли к
подозреваемому домой, то нашли его с порезанными венами. Мужчину спасли и
теперь он понесет наказание за преступление.
Напомним, в селе Счастливое, что в Херсонской области, на протяжении 4 дней искали без вести пропавшую семилетнюю Машу Борисову. Родители девочки и все односельчане до последнего надеялись найти Машу живой. Но, чуда не произошло. Ребенка нашли мертвым на территории заброшенного сарая. Её тело было замотано в белый мешок. Примечательно, что эту территорию неоднократно проверяли и ничего не обнаружили. Это говорит о том, что, вероятно, тело подкинул кто-то из местных.
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