В Херсонской области задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании семилетней девочки

Сегодня, 14 марта, полиция Херсонской области задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба Национальной полиции.



Арест. Фото из открытых источников

Клименко напомнил, что сотни правоохранителей и волонтеров искали ребенка в течение четырех дней, после чего девочку нашли мертвой в мешке.

В ходе расследования правоохранители допросили всех жителей села, где жила девочка, несколько десятков человек прошли детектор лжи. Опросили ранее судимых лиц, а также тех, кто состоит на психиатрическом учете. С помощью видеозаписей устанавливается личность водителей, которые проезжали в районе, где исчезла Мария. Полицейские отрабатывали всевозможные версии исчезновения девочки, среди которых похищение ребенка с автобусной остановки, куда Мария ходила встречать папу. Сообщается, что сотрудники полиции повторно проверили Северо-Крымский канал, проходящий поблизости Счастливого, а также осмотрели местность в радиусе 30 километров.

После непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Когда пришли к подозреваемому домой, то нашли его с порезанными венами. Мужчину спасли и теперь он понесет наказание за преступление.

Напомним, в селе Счастливое, что в Херсонской области, на протяжении 4 дней искали без вести пропавшую семилетнюю Машу Борисову. Родители девочки и все односельчане до последнего надеялись найти Машу живой. Но, чуда не произошло. Ребенка нашли мертвым на территории заброшенного сарая. Её тело было замотано в белый мешок. Примечательно, что эту территорию неоднократно проверяли и ничего не обнаружили. Это говорит о том, что, вероятно, тело подкинул кто-то из местных.

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