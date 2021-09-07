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Главная Новости Общество Криминал Забыли закрыть входную дверь: в Житомире злоумышленник проник в квартиру, где убил женщину и ребёнка
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Забыли закрыть входную дверь: в Житомире злоумышленник проник в квартиру, где убил женщину и ребёнка

Главным мотивом преступления считается ограбление

сегодня, 11:59
Автор:

Денис Подставной

В Житомире злоумышленник убил семью. Об этом сообщает издание ТСН. 

Забыли закрыть входную дверь: в Житомире злоумышленник проник в квартиру, где убил женщину и ребёнка

Убийство женщины и ребёнка в Житомире. Фото: ГУНП.

Как стало известно, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов города Житомир. Сообщается, что на четвертом этаже многоэтажки соседи заметили возгорание. Они вызвали сотрудников пожарной службы. 

Прибыв на место происшествия пожарные начали ликвидировать возгорание. Во время тушения огня они заметили бездыханные тела 36-летней женщины и её 13-летней дочери. Вначале спасатели подумали, что погибшие угорели в огне, однако позже правоохранители обнаружили на их телах следы насильственной смерти, а именно многочисленные ножевые ранения. 

Стражи порядка заподозрили, что вероятно пожар устроили для того, чтобы скрыть убийство. Главным мотивом преступления считается ограбление, так как из дома исчезли деньги и ювелирные украшения. 

Выяснилось, что в тот вечер женщина была в кафе с друзьями, а когда вернулась домой не закрыла входную дверь. Согласно версии следствия, именно так преступник проник в помещение. 

Мужчина скрылся с места преступления на автомобиле погибшей. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейским удалось  задержать правонарушителя в Ружинском районе Житомирской области. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Днепре вооруженный мужчина ограбил двух женщин, а затем застрелился. Злоумышленник распивал спиртные напитки со своими знакомыми в собственной квартире. В ходе распития мужчина достал оружие и начал угрожать им своим жертвам. Угрозами он заставил их отдать свои деньги о мобильный телефон. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Одессе мужчина заманил ребенка в безлюдное место и развращал. Злоумышленник увидел ребенка у входа в один из магазинов города. Там девочка вместе во своим восьмилетним братом ждала, пока придет их мать. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/podzheg-kvartiru-chtoby-skryt-prestuplenie-v-zhitomire-22-letniy-paren-ubil-zhenschinu-i-ee-13-letnyuyu-doch-1861417.html
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