Пообещал игрушку: в Одессе мужчина заманил ребенка в безлюдное место и развращал



















В Одессе сотрудниками полиции был задержан 32-летний мужчина, совершавший действия развратного характера в отношении шестилетней девочки. Об этом информирует пресс-служба ГУНП Одесской области.

В Одессе мужчина развращал 6-летнюю девочку. Фото из открытых источников

Сообщается, что злоумышленник увидел ребенка у входа в один из магазинов города. Там девочка вместе во своим восьмилетним братом ждала, пока придет их мать. Подойдя к детям, мужчина обратился к девочке и пообещал ей игрушку, если та пойдет с ним. Получив согласие от своей жертвы, он завел ее в безлюдное место.

Оказавшись вдали от людей, преступник совершил в отношении ребенка действия развратного характера. В это же время мать со старшим братом девочки уже разыскивали ее повсюду. Вскоре женщина нашла свою дочь недалеко от того места, где она была с незнакомцем. О происшествии сразу же было сообщено в полицию.

Личность преступника удалось установить в течение часа. Отмечается, что мужчина не отрицал свою причастность к преступлению и рассказал обо всем, что произошло.

На данный момент подробности происшествия устанавливаются. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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