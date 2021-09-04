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Пообещал игрушку: в Одессе мужчина заманил ребенка в безлюдное место и развращал

Преступнику грозит до восьми лет лишения свободы

4 сентября 2021, 23:47
Автор:

Денис Подставной








В Одессе сотрудниками полиции был задержан 32-летний мужчина, совершавший действия развратного характера в отношении шестилетней девочки. Об этом информирует пресс-служба ГУНП Одесской области. 

Пообещал игрушку: в Одессе мужчина заманил ребенка в безлюдное место и развращал

В Одессе мужчина развращал 6-летнюю девочку. Фото из открытых источников

Сообщается, что злоумышленник увидел ребенка у входа в один из магазинов города. Там девочка вместе во своим восьмилетним братом ждала, пока придет их мать. Подойдя к детям, мужчина обратился к девочке и пообещал ей игрушку, если та пойдет с ним. Получив согласие от своей жертвы, он завел ее в безлюдное место. 

Оказавшись вдали от людей, преступник совершил в отношении ребенка действия развратного характера. В это же время мать со старшим братом девочки уже разыскивали ее повсюду. Вскоре женщина нашла свою дочь недалеко от того места, где она была с незнакомцем. О происшествии сразу же было сообщено в полицию.

Личность преступника удалось установить в течение часа. Отмечается, что мужчина не отрицал свою причастность к преступлению и рассказал обо всем, что произошло.

На данный момент подробности происшествия устанавливаются. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что во Львове мужчина изнасиловал своего знакомого. Насильник сам вышел на связь с полицией после того, как долгое время скрывался от нее. Подробнее об этом происшествии читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Сумах двое иностранных студентов изнасиловали 25-летнюю девушку. Одному из них 22 года, другому — 20. Студентам уже объявили о подозрении. Подробнее об этом читайте в нашем материале



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NVzDtGIZrPI&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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