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Главная Новости Общество происшествия В Львове мужчина изнасиловал своего знакомого - СМИ
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В Львове мужчина изнасиловал своего знакомого - СМИ

Насильник сам вышел на связь с полицией после того, как долгое время скрывался от нее

17 августа 2021, 20:26 comments1074
Автор:

Денис Подставной

Житель города Львов надругался над 33-летним мужчиной, с которым был знаком не так давно. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на информацию в правоохранительных органах.

В Львове мужчина изнасиловал своего знакомого - СМИ

Во Львове мужчину изнасиловал его знакомый. Фото из открытых источников

Сообщается, что 48-летний мужчина случайно встретил своего знакомого и предложил ему сходить в бар. Находясь в заведении приятели распивали алкогольные напитки, а затем подозреваемый предложил отправиться к нему домой. Пострадавший согласился. 

Прибыв в дом к злоумышленнику, что расположен по улице Богдана Хмельницкого, 48-летний мужчина напал на своего гостя и в итоге изнасиловал его. 

После случившегося потерпевший заявил в полицию о том, что с ним произошло в доме у знакомого. Сам же насильник к тому времени уже скрывался от правоохранителей. 

Сотрудники полиции обратились к местным жителям с просьбой о помощи в установлении местонахождения подозреваемого. После того как эта история стала известна на весь город, преступник сам связался с правоохранителями и рассказал, что произошло в его доме в тот день. По словам мужчины, он готов сотрудничать со следствием и явиться в полицию в сопровождении своего адвоката.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Днепропетровской области мужчина изнасиловал подростка посреди улицы. Преступник угрожал малолетнему парню расправой. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Луганской области мужчина изнасиловал соседского ребёнка. После изнасилования мужчина приказал своей жертве молчать. Подробнее об этом читайте в нашей статье



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Источник: https://lviv.tsn.ua/ru/vypili-v-bare-48-letniy-lvovyanin-iznasiloval-svoego-33-letnego-znakomogo-1848424.html
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