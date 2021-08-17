В Львове мужчина изнасиловал своего знакомого - СМИ

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Денис Подставной
Житель города Львов надругался над 33-летним мужчиной, с которым был знаком не так давно. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на информацию в правоохранительных органах.
Во Львове мужчину изнасиловал его знакомый. Фото из открытых источников
Сообщается, что 48-летний мужчина случайно встретил своего знакомого и предложил ему сходить в бар. Находясь в заведении приятели распивали алкогольные напитки, а затем подозреваемый предложил отправиться к нему домой. Пострадавший согласился.
Прибыв в дом к злоумышленнику, что расположен по улице Богдана Хмельницкого, 48-летний мужчина напал на своего гостя и в итоге изнасиловал его.
После случившегося потерпевший заявил в полицию о том, что с ним произошло в доме у знакомого. Сам же насильник к тому времени уже скрывался от правоохранителей.
Сотрудники полиции обратились к местным жителям с просьбой о помощи в установлении местонахождения подозреваемого. После того как эта история стала известна на весь город, преступник сам связался с правоохранителями и рассказал, что произошло в его доме в тот день. По словам мужчины, он готов сотрудничать со следствием и явиться в полицию в сопровождении своего адвоката.
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