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Главная Новости Общество Криминал В Днепропетровской области мужчина изнасиловал подростка посреди улицы
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В Днепропетровской области мужчина изнасиловал подростка посреди улицы

Преступник изнасиловал малолетнего, угрожая ему расправой

сегодня, 14:54
Автор:

Денис Подставной

В Днепропетровской области злоумышленник совершил изнасилование 15-летнего подростка. Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области. 

В Днепропетровской области мужчина изнасиловал подростка посреди улицы

Изнасилование подростка в Днепропетровской области. Фото: pixabay.com

Как стало известно, инцидент произошел в городе Павлоград. Сообщается, что 26-летний мужчина посреди улицы совершил преступление сексуального характера в отношении малолетнего. 

Вчера, 10 августа, на улице Заводская злоумышленник напал на свою жертву, а затем, угрожая расправой, изнасиловал его орально и анально. О случившемся правоохранителям рассказал отец пострадавшего. 

Стражам порядка удалось установить личность и задержать подозреваемого. По факту данного инцидента открыто уголовное производство. Теперь преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Луганской области мужчина изнасиловал соседского ребёнка. Злоумышленник затащил шестилетнюю девочку к себе домой, а затем надругался. После совершения преступления правонарушитель отправил девочку домой и приказал ничего не говорить о случившемся. Об инциденте узнали в правоохранительных органах. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Луганской области многодетный мужчина на протяжении нескольких лет насиловал свою малолетнюю дочь. Сообщается, что преступления совершались, пока жена преступника находилась на заработках в другой стране. Стражи порядка задержали злоумышленника, суд уже вынес ему приговор. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/pod-dneprom-muzhchina-iznasiloval-15-letnego-podrostka-1844251.html
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