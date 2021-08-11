В Днепропетровской области мужчина изнасиловал подростка посреди улицы

В Днепропетровской области злоумышленник совершил изнасилование 15-летнего подростка. Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

Изнасилование подростка в Днепропетровской области. Фото: pixabay.com

Как стало известно, инцидент произошел в городе Павлоград. Сообщается, что 26-летний мужчина посреди улицы совершил преступление сексуального характера в отношении малолетнего.

Вчера, 10 августа, на улице Заводская злоумышленник напал на свою жертву, а затем, угрожая расправой, изнасиловал его орально и анально. О случившемся правоохранителям рассказал отец пострадавшего.

Стражам порядка удалось установить личность и задержать подозреваемого. По факту данного инцидента открыто уголовное производство. Теперь преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Луганской области мужчина изнасиловал соседского ребёнка. Злоумышленник затащил шестилетнюю девочку к себе домой, а затем надругался. После совершения преступления правонарушитель отправил девочку домой и приказал ничего не говорить о случившемся. Об инциденте узнали в правоохранительных органах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Луганской области многодетный мужчина на протяжении нескольких лет насиловал свою малолетнюю дочь. Сообщается, что преступления совершались, пока жена преступника находилась на заработках в другой стране. Стражи порядка задержали злоумышленника, суд уже вынес ему приговор. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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