В Сумах двое иностранных студентов изнасиловали 25-летнюю девушку

В городе Сумы иностранцы, которые здесь учатся, совершили сексуальное насилие над местной 25-летней жительницей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумщины.

Насильники учились в вузе (фото из открытых источников)

В милицию пришла мать пострадавшей от насилия горожанки. Она рассказала, что над дочерью совершили насилие неизвестные преступники.

Полицейские быстро нашли насильников. Буквально за неполный день. Сексуальное насилие совершили два иностранца, которые получают высшее образование в учебных заведениях города. Первому из насильников исполнилось 22 года, второму только 20. Иностранным гражданам объявили о подозрении. Следствие по этому делу продолжается.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Сумах мужчина обнаружил на пляже беспомощную женщину и целый день ее насиловал. В Сумах мужчина надругался над беспомощной девушкой. Злоумышленник, воспользовавшись беспомощным состоянием 18-летней девушки, изнасиловал ее на берегу реки. После этого насильник положил свою жертву на заднее сиденье своего автомобиля и разъезжал с ней по городу. Через несколько часов мужчина уехал в лес и еще раз совершил изнасилование. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и задержать злоумышленника. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель. Медики оказали помощь пострадавшей. На данный момент мужчине уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Волынской области мужчина напал на 63-летнюю женщину: побил ружьем и изнасиловал. На Волыни в одном из населенных пунктов Луцкого района 36-летний извращенец избил ружьем вдвое старше себя бабушку и еще и изнасиловал Ранее судимый молодой человек угрожал пожилой женщине, несколько раз нанес своей жертве удары прикладом ружья, а затем совершил сексуальное насилие.

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