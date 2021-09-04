В Днепре вооруженный мужчина ограбил двух женщин, а затем застрелился

В Днепре застрелился мужчина ограбивший двух женщин. Об этом сообщает издание Информатор, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент в Днепре. Фото: Информатор.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 3 сентября в городе Днепр. Сообщается, что в одной из квартир многоэтажного дома, что на улице Софьи Ковалевской мужчина в компании двух знакомых женщин распивал спиртные напитки. В ходе распития между ними возник конфликт.

Злоумышленник достал обрез ружья и угрожая им, заставил своих знакомых отдать ему денежные средства и мобильный телефон. После совершения преступления мужчина выгнал женщин из дому, а сам закрылся. Пострадавшие сообщили об инциденте в правоохранительные органы.

Прибывшие на место событий бойцы спецподразделения КОРД услышали выстрел, а когда вошли внутрь квартиры, то увидели труп мужчины, рядом с которым лежало оружие. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в 60-летний мужчина, которого искали на протяжении недели, обнаружили мёртвым. Умерший еще 26 августа отправился в лес за грибами. Его поисками занимались около трех сотен человек. Труп мужчины был направлен на экспертизу, которая установит точную причину его смерти.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Новой Зеландии мужчина резал посетителей супермаркета. Премьер-министр Новой Зеландии назвала данный инцидент терактом. Она сообщила, что преступник являлся сторонником террористической организации. ИГИЛ. В результате происшествия пострадали шестеро посетителей магазина.





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