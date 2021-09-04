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Главная Новости Общество Криминал В Днепре вооруженный мужчина ограбил двух женщин, а затем застрелился
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В Днепре вооруженный мужчина ограбил двух женщин, а затем застрелился

Вооруженный злоумышленник заставил своих двух знакомых отдать ему деньги и телефон

сегодня, 20:20
Автор:

Денис Подставной

В Днепре застрелился мужчина ограбивший двух женщин. Об этом сообщает издание Информатор, ссылаясь на собственные источники. 

В Днепре вооруженный мужчина ограбил двух женщин, а затем застрелился

Инцидент в Днепре. Фото: Информатор.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 3 сентября в городе Днепр. Сообщается, что в одной из квартир многоэтажного дома, что на улице Софьи Ковалевской мужчина в компании двух знакомых женщин распивал спиртные напитки. В ходе распития между ними возник конфликт.

Злоумышленник достал обрез ружья и угрожая им, заставил своих знакомых отдать ему денежные средства и мобильный телефон. После совершения преступления мужчина выгнал женщин из дому, а сам закрылся. Пострадавшие сообщили об инциденте в правоохранительные органы. 

Прибывшие на место событий бойцы спецподразделения КОРД услышали выстрел, а когда вошли внутрь квартиры, то увидели труп мужчины, рядом с которым лежало оружие. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в 60-летний мужчина, которого искали на протяжении недели, обнаружили мёртвым. Умерший еще 26 августа отправился в лес за грибами. Его поисками занимались около трех сотен человек. Труп мужчины был направлен на экспертизу, которая установит точную причину его смерти. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Новой Зеландии мужчина резал посетителей супермаркетаПремьер-министр Новой Зеландии назвала данный инцидент терактом. Она сообщила, что преступник являлся сторонником террористической организации. ИГИЛ. В результате происшествия пострадали шестеро посетителей магазина. 




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Источник: https://dp.informator.ua/2021/09/04/v-dnepre-muzhchina-ograbil-dvoih-zhenshhin-zakrylsya-v-kvartire-i-zastrelilsya/?utm_source=telegram&utm_medium=cpc&utm_campaign=informator
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