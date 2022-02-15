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В Винницкой области мужчина изнасиловал пенсионерку, а потом отобрал последние деньги

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет

сегодня, 17:12
Автор:

Денис Подставной
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В Винницкой области мужчина совершил изнасилование пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Винницкой области. 

В Винницкой области мужчина изнасиловал пенсионерку, а потом отобрал последние деньги

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в городе Тульчин. Сообщается, на днях, в вечернее время суток на пожилую местную жительницу напал мужчина. Он изнасиловал свою жертву, пытался задушить, а после ограбил. Добычей злоумышленника стали последние три тысячи гривен бабушки. 

О случившемся узнала родственница пострадавшей. Она обратилась за помощь в правоохранительные органы. Пенсионерка смогла описать нападавшего и вскоре сотрудники полиции установили личность и задержали злоумышленника. 

Подозреваемым оказался 42-летний ранее судимый мужчина. Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. 

Теперь правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине граждане начали получать фейковые сообщения с неизвестных номеров. В них сообщается о, якобы остановке работы банкоматов одного из украинских банков. В учреждении уже прокомментировали ситуацию. 

Читайте также о том, что Россия заявила об отводе войск от границ Украины. Можно ли говорить о снятии угрозы вторжения. В российских вооруженных силах продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых участвуют практически все военные округа, флоты и ВДВ. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что СБУ задержала "журналиста", который распространял российские фейки и организовывал проплаченные митинги. 


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Источник: https://vn.npu.gov.ua/news/rozbijnij-napad/u-tulchini-policziya-zatrimala-pidozryuvanogo-u-rozbijnomu-napadi-na-73-richnu-pensionerku/?fbclid=IwAR0MiK9tmxlU0U8B7brfbQGBFVsm4T8JEGabMuojem86XyNz5fYSp1-Lt0A
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