В Винницкой области мужчина изнасиловал пенсионерку, а потом отобрал последние деньги

В Винницкой области мужчина совершил изнасилование пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Винницкой области.

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в городе Тульчин. Сообщается, на днях, в вечернее время суток на пожилую местную жительницу напал мужчина. Он изнасиловал свою жертву, пытался задушить, а после ограбил. Добычей злоумышленника стали последние три тысячи гривен бабушки.

О случившемся узнала родственница пострадавшей. Она обратилась за помощь в правоохранительные органы. Пенсионерка смогла описать нападавшего и вскоре сотрудники полиции установили личность и задержали злоумышленника.

Подозреваемым оказался 42-летний ранее судимый мужчина. Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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