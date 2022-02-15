СБУ задержала «журналиста», который распространял российские фейки и организовывал проплаченные митинги (ФОТО)

В Службе безопасности Украины обнаружили и задержали лицо, подозреваемое в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По информации силовиков, он представлял себя журналистом и лидером мнений. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает портал "Комментарии".

СБУ задержала организатора митингов. Фото с сайта СБУ

По информации СБУ, сначала украинец получал указания, касающиеся манипулирования мнением зрителей в эфирах российских и украинских телеканалов. В своих высказываниях он навязывал прокремлевские взгляды на события в Украине, обвинял украинскую армию в обстрелах мирного населения, говорил о якобы нахождении Украины под внешним управлением. Также такую информацию он распространял через пользующиеся популярностью Telegram-каналы. Кроме этого подозреваемый регулярно ездил за границу для встреч с российскими кураторами. На них он получал также наличные деньги за свою работу.

"В дальнейшем кураторы сосредоточили его работу на дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Он начал организовывать фейковые проплаченные протестные акции в столице. Для этого, в частности, нанимал для "массовки" людей, которые должны были имитировать социальное недовольство действующей властью. Последняя задача "медийника" ‒ начать сбор подписей за импичмент действующего Президента. Злоумышленник согласился за денежное вознаграждение подработать более миллиона подписей, якобы от имени украинцев", — сообщили в СБУ.

Сейчас ему инкриминируют 111 статью ККУ – государственную измену. Объявлено подозрение, проведены обыски. Продолжается следствие.





Читайте также: США обвиняют Россию в распространении дезинформации относительно Украины: разведка объяснила цель пропаганды

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!