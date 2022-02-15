СБУ задержала «журналиста», который распространял российские фейки и организовывал проплаченные митинги (ФОТО)

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Людмила Слободенюк
В Службе безопасности Украины обнаружили и задержали лицо, подозреваемое в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По информации силовиков, он представлял себя журналистом и лидером мнений. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает портал "Комментарии".
СБУ задержала организатора митингов. Фото с сайта СБУ
По информации СБУ, сначала украинец получал указания, касающиеся манипулирования мнением зрителей в эфирах российских и украинских телеканалов. В своих высказываниях он навязывал прокремлевские взгляды на события в Украине, обвинял украинскую армию в обстрелах мирного населения, говорил о якобы нахождении Украины под внешним управлением. Также такую информацию он распространял через пользующиеся популярностью Telegram-каналы. Кроме этого подозреваемый регулярно ездил за границу для встреч с российскими кураторами. На них он получал также наличные деньги за свою работу.
Сейчас ему инкриминируют 111 статью ККУ – государственную измену. Объявлено подозрение, проведены обыски. Продолжается следствие.
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