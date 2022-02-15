Украинцы получают сообщения об остановке работы банкоматов ПриватБанка: что известно

Граждане Украины массово стали получать SMS-сообщения об остановке работы банкоматов ПриватБанка. Об этом пишет издание Главком.

Банкомат не выдал списанные с карточки деньги (фото из открытых источников)

Сообщается, что в последние дни на мобильные телефоны украинцев стали приходить сообщения с неизвестных номеров, о том, что якобы сегодня, 15 февраля, банкоматы ПриватБанка не будут работать по техническим причинам.

Спикер банка прокомментировал ситуацию журналистам. По его словам, ПриватБанк не имеет никакого отношения к данной рассылке, никаких оснований для паники пока нет, а учреждение продолжает работать в штатном режиме.

"Вероятно, это является одним из элементов информационной войны и нагнетания истерии", – предположил спикер ПриватБанка.





Фото: Главком

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