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Украинцы получают сообщения об остановке работы банкоматов ПриватБанка: что известно

Спикер ПриватБанка прокомментировал ситуацию с работой банкоматов

сегодня, 16:08
Автор:

Денис Подставной
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Граждане Украины массово стали получать SMS-сообщения об остановке работы банкоматов ПриватБанка. Об этом пишет издание Главком. 

Украинцы получают сообщения об остановке работы банкоматов ПриватБанка: что известно

Банкомат не выдал списанные с карточки деньги (фото из открытых источников)

Сообщается, что в последние дни на мобильные телефоны украинцев стали приходить сообщения с неизвестных номеров, о том, что якобы сегодня, 15 февраля, банкоматы ПриватБанка не будут работать по техническим причинам. 

Спикер банка прокомментировал ситуацию журналистам. По его словам, ПриватБанк не имеет никакого отношения к данной рассылке, никаких оснований для паники пока нет, а учреждение продолжает работать в штатном режиме. 

"Вероятно, это является одним из элементов информационной войны и нагнетания истерии", – предположил спикер ПриватБанка.

Украинцы получают сообщения об остановке работы банкоматов ПриватБанка: что известно - фото 2

Фото: Главком

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у Зеленского отреагировали на намерение России признать ОРДЛО. Госдума России своей просьбой к президенту РФ Владимиру Путину признать "независимыми" оккупированные районы Украины ОРДЛО разрушает Минские договоренности. 

Читайте также о том, что американская компания Apple больше не будет осуществлять поддержку одного из своих смартфонов. Сейчас владельцы этих гаджетов не смогут получать никаких обновлений, а уже через год Apple перестанет предоставлять услуги по ремонту данного телефона. 

Сайт "Комментарии" писал об освобождении Киева от "Минска" и очередных антироссийских санкциях. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких официальных решений о возможности признания Россией самопровозглашенных “ЛНР" и "ДНР" не принималось. Признает ли РФ "Л/ДНР". 


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Источник: https://glavcom.ua/ru/news/privatbank-otreagiroval-na-somnitelnye-sms-rassylki-osnovaniy-dlya-paniki-net-822058.html
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