В СБУ узнали, сколько платят уклонисты для незаконного пересечения границы

Служба безопасности Украины провела совместную операцию с Нацполицией и Службой безопасности Молдовы, в которой нейтрализовала международную группировку, перевозившую уклонистов через границу. Также стало известно, сколько стоила цена незаконного выезда из Украины.

СБУ разоблачила группировку, которая переправляла уклонистов за границу. Фото из открытых источников

Группировка создала схему с поиском уклонистов в Украине в социальных сетях и предлагала платные услуги незаконного пересечения украинской границы. Мужчины призывного возраста начинали свое движение в Одесской области, где проходили по лесным тропам в обход контрольно-пропускных пунктов и попадали в непризнанное Приднестровье, а затем в Молдову.

"Стоимость одного "билета на побег" составляла до 5 тыс. долларов, в зависимости от срочности выезда", — сообщает пресс-служба СБУ о цене услуг по незаконному пересечению украинской границы.

Правоохранители во время спецоперации задержали в Молдове двух участников преступной группировки, занимавшихся сопровождением уклонистов. Еще два человека были разоблачены в Одессе, во время подготовки новой партии мужчин для незаконного выезда из Украины.

"По данным следствия, преступную группировку организовали два жителя непризнанного Приднестровья, имеющие украинские и молдавские паспорта, а также находящиеся в поле зрения российских спецслужб", — добавили в СБУ.

На основании материалов расследования всем участникам группировки планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 332 УКУ, касающейся незаконной переправки лиц через границу Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр внутренних дел Игорь Клименко назвав количество возбужденных уголовных дел против уклонистов и сколько из них уже попали на рассмотрение в суд.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ отреагировали на идею мобилизовать украинцев через лотерею.