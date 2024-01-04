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В СБУ узнали, сколько платят уклонисты для незаконного пересечения границы

Службы безопасности Украины и Молдовы провели спецоперацию по разоблачению группировки, которая незаконно переправляла уклонистов через украинскую границу.

сегодня, 16:22
Автор:
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Slava Kot
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Служба безопасности Украины провела совместную операцию с Нацполицией и Службой безопасности Молдовы, в которой нейтрализовала международную группировку, перевозившую уклонистов через границу. Также стало известно, сколько стоила цена незаконного выезда из Украины.

В СБУ узнали, сколько платят уклонисты для незаконного пересечения границы

СБУ разоблачила группировку, которая переправляла уклонистов за границу. Фото из открытых источников

Группировка создала схему с поиском уклонистов в Украине в социальных сетях и предлагала платные услуги незаконного пересечения украинской границы. Мужчины призывного возраста начинали свое движение в Одесской области, где проходили по лесным тропам в обход контрольно-пропускных пунктов и попадали в непризнанное Приднестровье, а затем в Молдову.

"Стоимость одного "билета на побег" составляла до 5 тыс. долларов, в зависимости от срочности выезда", — сообщает пресс-служба СБУ о цене услуг по незаконному пересечению украинской границы.

Правоохранители во время спецоперации задержали в Молдове двух участников преступной группировки, занимавшихся сопровождением уклонистов. Еще два человека были разоблачены в Одессе, во время подготовки новой партии мужчин для незаконного выезда из Украины.

"По данным следствия, преступную группировку организовали два жителя непризнанного Приднестровья, имеющие украинские и молдавские паспорта, а также находящиеся в поле зрения российских спецслужб", — добавили в СБУ.

На основании материалов расследования всем участникам группировки планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 332 УКУ, касающейся незаконной переправки лиц через границу Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр внутренних дел Игорь Клименко назвав количество возбужденных уголовных дел против уклонистов и сколько из них уже попали на рассмотрение в суд.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ отреагировали на идею мобилизовать украинцев через лотерею.



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Источник: https://t.me/SBUkr/10776
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