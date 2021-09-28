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Главная Новости Общество Криминал В Полтавской области пропавшего без вести юношу обнаружили мёртвым в лесополосе
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В Полтавской области пропавшего без вести юношу обнаружили мёртвым в лесополосе

На теле погибшего не было обнаружено следов насильственной смерти

сегодня, 15:34
Автор:

Денис Подставной

В Полтавской области обнаружили труп юноши. Об этом сообщает издание УНИАН.

В Полтавской области пропавшего без вести юношу обнаружили мёртвым в лесополосе

В Полтавской области нашли труп 19-летнего парня. Фото: pl.npu.gov.ua

Как стало известно, 26 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже 19-летнего жителя села Шишаки. Родственники рассказали, что юноша пропал в ночь на 26 сентября. 

К поискам присоединились работники территориального подразделения полиции, родственники, друзья, активисты и волонтеры. Бездыханное тело парня было обнаружено в лесополосе, в овраге на расстоянии километра от места жительства. 

Согласно предварительным данным, на теле погибшего не было обнаружено следов насильственной смерти. 

В полиции устанавливают все обстоятельства смерти юноши. Точную причину смерти должна установить судмедэкспертиза. Открыто уголовное производство. 

Ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Одессе мужчина изнасиловал девушку посреди парка. Пострадавшая возвращалась домой после работы в то время, как злоумышленник напал на неё. Преступник затащил свою жертву в парк и там изнасиловал, а после ограбил. О произошедшем стало известно стражам порядка. Они смогли установить личность и задержать подозреваемого. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Черкасской области в реке обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти. 45-летний житель города Городище поссорился со своей матерью и ушел из дома. Он отправился к своим друзьям и распивал с ними спиртные напитки. После этого, мужчина возвращался домой со знакомой с которой по дороге у него возникла ссора. Женщина жестоко убила своего приятеля. 



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Источник: https://www.unian.net/incidents/v-poltavskoy-oblasti-nashli-telo-parnya-ischeznuvshego-pri-zagadochnyh-obstoyatelstvah-novosti-ukraina-11559244.html
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