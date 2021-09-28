В Полтавской области пропавшего без вести юношу обнаружили мёртвым в лесополосе

В Полтавской области обнаружили труп юноши. Об этом сообщает издание УНИАН.

В Полтавской области нашли труп 19-летнего парня. Фото: pl.npu.gov.ua

Как стало известно, 26 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже 19-летнего жителя села Шишаки. Родственники рассказали, что юноша пропал в ночь на 26 сентября.

К поискам присоединились работники территориального подразделения полиции, родственники, друзья, активисты и волонтеры. Бездыханное тело парня было обнаружено в лесополосе, в овраге на расстоянии километра от места жительства.

Согласно предварительным данным, на теле погибшего не было обнаружено следов насильственной смерти.

В полиции устанавливают все обстоятельства смерти юноши. Точную причину смерти должна установить судмедэкспертиза. Открыто уголовное производство.

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