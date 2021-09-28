В Полтавской области пропавшего без вести юношу обнаружили мёртвым в лесополосе

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Денис Подставной
В Полтавской области обнаружили труп юноши. Об этом сообщает издание УНИАН.
В Полтавской области нашли труп 19-летнего парня. Фото: pl.npu.gov.ua
Как стало известно, 26 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже 19-летнего жителя села Шишаки. Родственники рассказали, что юноша пропал в ночь на 26 сентября.
К поискам присоединились работники территориального подразделения полиции, родственники, друзья, активисты и волонтеры. Бездыханное тело парня было обнаружено в лесополосе, в овраге на расстоянии километра от места жительства.
Согласно предварительным данным, на теле погибшего не было обнаружено следов насильственной смерти.
В полиции устанавливают все обстоятельства смерти юноши. Точную причину смерти должна установить судмедэкспертиза. Открыто уголовное производство.
Ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Одессе мужчина изнасиловал девушку посреди парка. Пострадавшая возвращалась домой после работы в то время, как злоумышленник напал на неё. Преступник затащил свою жертву в парк и там изнасиловал, а после ограбил. О произошедшем стало известно стражам порядка. Они смогли установить личность и задержать подозреваемого.
Также "Комментарии" информировали о том, что в Черкасской области в реке обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти. 45-летний житель города Городище поссорился со своей матерью и ушел из дома. Он отправился к своим друзьям и распивал с ними спиртные напитки. После этого, мужчина возвращался домой со знакомой с которой по дороге у него возникла ссора. Женщина жестоко убила своего приятеля.
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