В Одессе мужчина изнасиловал девушку посреди парка

В Одессе злоумышленник изнасиловал девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В Одессе произошло изнасилование. Фото: beta.nv.

Как стало известно, инцидент произошел в Малиновском районе города. Сообщается, что 21-летняя девушка подверглась нападению преступника когда возвращалась домой с работы.

Злоумышленник напал на свою жертву и затащил на территорию парка, где совершил изнасилование. После этого мужчина отобрал у потерпевшей телефон и денежные средства.

О случившемся стало известно правоохранителям. Стражи порядка смогли установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 29-летний житель одесской области. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Кривом Роге мужчина изнасиловал своего малолетнего пасынка. Злоумышленника пытались привлечь к ответственности на протяжении двух лет. Сообщается, что преступник распивал спиртные напитки со своей сожительницей и подругой. После того как женщины ушли он напал на малолетнего мальчика. Также потерпевший получил телесные повреждения. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Черкасской области мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. О произошедшем узнали полицейские. Злоумышленник задержан и ему предъявлено подозрение. Также стражи порядка заинтересовались матерью пострадавшей. Следствием установлены данные, которые могут свидетельствовать о злостном невыполнении матерью обязанностей по уходу за малолетним, что привело к тяжелым последствиям.

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