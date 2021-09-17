В Черкасской области мужчина изнасиловал свою 12-летнюю падчерицу

В Черкасской области мужчина изнасиловал малолетнюю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Черкасской области.

Изнасилование малолетней. Фото: прокуратура Черкасской области.

О случившемся узнали в правоохранительных органах. Сообщается, что согласно данным следствия, мужчина изнасиловал свою 12-летнюю падчерицу. На данный момент стражи порядка уже задержали подозреваемого и предъявили ему подозрение в совершении уголовного преступления.

В то же время, следствием установлены данные, которые могут свидетельствовать о злостном невыполнении матерью обязанностей по уходу за малолетним, что привело к тяжелым последствиям. По данному факту начато досудебное расследование.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Одессе мужчина изнасиловал 10 несовершеннолетних девушек. Злоумышленник маскируясь под видом юноши знакомился со своими жертвами в социальных сетях. Войдя к ним в доверие просил прислать фотографии интимного характера. Если девушки соглашались, то злоумышленник начинал шантажировать их тем, что распространит изображения. Под угрозами обнародования фотографий преступник принуждал своих жертв к личной встрече и насиловал. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что во Львове мужчина надругался над своим приятелем. Преступник был знаком со сваей жертвой не так давно. Во время встречи знакомые распивали спиртные напитки, а после отправились домой к злоумышленнику. Там он напал на своего товарища и изнасиловал. Об инциденте потерпевший заявил в правоохранительные органы. Насильник в этом время скрывался от правосудия. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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