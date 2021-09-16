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Главная Новости Общество Криминал Маскировался под юношу: в Одессе мужчина изнасиловал 10 несовершеннолетних девушек
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Маскировался под юношу: в Одессе мужчина изнасиловал 10 несовершеннолетних девушек

Злоумышленник совершал свои преступления на протяжении нескольких лет

сегодня, 15:52
Автор:

Денис Подставной

В Одессе мужчина насиловал девушек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области. 

Маскировался под юношу: в Одессе мужчина изнасиловал 10 несовершеннолетних девушек

Фото: ГУНП

В ходе досудебного расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что местный житель на протяжении нескольких лет под видом юноши знакомился в социальных сетях с несовершеннолетними и малолетними девушками. Войдя к ним в доверие, злоумышленник просил прислать ему фотографии интимного характера. 

Если жертва соглашалась, то мужчина звонил ей и представлялся работником органа, который якобы контролирует распространение порнографического контента в интернете. Под угрозами обнародования снимков злоумышленник предлагал потерпевшим встретиться. Из-за боязни осуждения со стороны родственников и друзей девушки соглашались на условия преступника. 

Во время встречи под действием физического и психологического насилия мужчина вступал с ними в интимную связь. Иногда злоумышленник снимал всё это на телефон. 

Как стало известно, жертвами злоумышленника стали 10 девушек. Восемь из них не достигли 14-летнего возраста. На данный момент подозреваемый мужчина задержан. Теперь ему может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Ровенской области мужчина изнасиловал малолетнюю в общественном месте. В одном из развлекательных заведений района местный житель вступил в половой контакт с 13-летней девушкой. Мать пострадавшей сообщила об инциденте в правоохранительные органы. На данный момент подозреваемый задержан. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал, что во Львове преступник совершил изнасилование своего товарища. Мужчина заманил его к себе домой, где напал на него и надругался. Об инциденте пострадавший сообщил в полицию. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/1609-odeski-pravooxoronczi-skeruvali-do-sudu-materiali-za-obvinuvachennyam-52-richnogo-cholovika-u-nizczi-statevix-zlochiniv-vidnosno-nepovnolitnix/
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