В Кривом Роге мужчина изнасиловал своего малолетнего пасынка: полицейские разоблачили преступление

В Днепропетровской области судили насильника. Об этом сообщает издание 24-канал.

В Кривом Роге мужчина изнасиловал своего пасынка. Фото: "Дивись.info".

Как стало известно, инцидент произошел в 2019 году в городе Кривой Рог. С тех пор мужчину пытались привлечь к ответственности.

Согласно данным правоохранительных органов, преступление случилось в общежитии Металлургического района города. Злоумышленник со своей сожительницей и подругой распивали спиртные напитки. Когда женщины ушли, мужчина напал на своего 8-летнего пасынка и надругался над ним. Мальчик также получил легкие телесные повреждения.

На суде подозреваемый не признавал свою вину, однако у правоохранителей оказалось достаточно доказательств, чтобы тот понес наказание.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок лет.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Черкасской области мужчина изнасиловал свою 12-летнюю падчерицу. Об инциденте узнали в правоохранительных органах. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Мать пострадавшей также может быть привлечена к ответственности, так как следствием установлены данные, которые могут свидетельствовать о злостном невыполнении матерью обязанностей по уходу за малолетним, что привело к тяжелым последствиям. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Одессе мужчина изнасиловал 10 несовершеннолетних девушек. Своих жертв преступник искал в социальных сетях. Для этого он маскировался под юношу. Мужчина входил в доверие к девушкам, а затем просил прислать им свои интимные фотографии. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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