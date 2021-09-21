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Главная Новости Общество Криминал В Кривом Роге мужчина изнасиловал своего малолетнего пасынка: полицейские разоблачили преступление
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В Кривом Роге мужчина изнасиловал своего малолетнего пасынка: полицейские разоблачили преступление

На суде подозреваемый не признавал свою вину

сегодня, 16:56
Автор:

Денис Подставной

В Днепропетровской области судили насильника. Об этом сообщает издание 24-канал. 

В Кривом Роге мужчина изнасиловал своего малолетнего пасынка: полицейские разоблачили преступление

В Кривом Роге мужчина изнасиловал своего пасынка. Фото: "Дивись.info".

Как стало известно, инцидент произошел в 2019 году в городе Кривой Рог. С тех пор мужчину пытались привлечь к ответственности. 

Согласно данным правоохранительных органов, преступление случилось в общежитии Металлургического района города. Злоумышленник со своей сожительницей и подругой распивали спиртные напитки. Когда женщины ушли, мужчина напал на своего 8-летнего пасынка и надругался над ним. Мальчик также получил легкие телесные повреждения. 

На суде подозреваемый не признавал свою вину, однако у правоохранителей оказалось достаточно доказательств, чтобы тот понес наказание. 

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок лет. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Черкасской области мужчина изнасиловал свою 12-летнюю падчерицу. Об инциденте узнали в правоохранительных органах. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Мать пострадавшей также может быть привлечена к ответственности, так как следствием установлены данные, которые могут свидетельствовать о злостном невыполнении матерью обязанностей по уходу за малолетним, что привело к тяжелым последствиям. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Одессе мужчина изнасиловал 10 несовершеннолетних девушек. Своих жертв преступник искал в социальных сетях. Для этого он маскировался под юношу. Мужчина входил в доверие к девушкам, а затем просил прислать им свои интимные фотографии. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://24tv.ua/ru/nabrosilsja-iznasiloval-8-letnego-razoblachili-novosti-krivogo-roga_n1743058
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