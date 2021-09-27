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В Черкасской области в реке обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти

Мужчина поссорился с матерью и ушел из дома

сегодня, 15:08
Автор:

Денис Подставной

В Черкасской области обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает издание ТСН. 

В Черкасской области в реке обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти

Убийство в Черкасской области. Фото: pixabay.com

Как стало известно, инцидент произошел в городе Городище. Сообщается, что между 45-летним местным жителем и его матерью произошел конфликт, после которого он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. 

На следующий день его бездыханное тело было обнаружено в реке. Сотрудники правоохранительных органов заметили на трупе следы насильственной смерти. На шее виднелись следы от удушения. 

Полицейские установили, что после конфликта с родственницей мужчина уехал к знакомым, где вместе с ними распивал спиртные напитки. Хозяйка дома решила провести гостя домой, но по дороге между ними произошла ссора, переросшая в драку. Женщина повалила свою жертву на пол, наступила ногой на горло и таким образом задушила. После того как стало ясно, что мужчина погиб, преступница сбросила его тело в воду. 

Стражи порядка задержали подозреваемую. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в США на вечеринке застрелили футболиста. Инцидент произошел во время домашней вечеринке в американском городе Солт-Лейк-Сити. 21-летний игрок университетской лиги страны по американскому футболу получил смертельное ранение. Также была ранена одна женщина. Её госпитализировали прибывшие на место событий медики. Состояние потерпевшей оценивают, как критическое. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в России на вершине Эльбруса застряла группа туристов. Альпинисты попали в сильную пургу и запросили помощь у спасателей. В этот момент они находились на высоте нескольких тысяч метров. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/possorilsya-s-materyu-pod-cherkassami-v-vodoeme-nashli-telo-muzhchiny-so-sledami-udusheniya-1875667.html
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