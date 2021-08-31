В Полтавской области мужчина многократно насиловал малолетнего и снимал это на видео (ВИДЕО, ФОТО)



















В Полтавской области мужчина создавал порно с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Полтавской области.

В Полтавской области мужчина создавал порно с малолетним. Фото: ГУНП.

Как стало известно, в Киберполицию поступило сообщение от Генерального секретариата Интерпола по борьбе с детской сексуальной эксплуатацией, касаемо изготовления на территории Украины противоправного контента с участием несовершеннолетнего.

В ходе следственных действий стражи порядка установили личность подозреваемого в преступлении. Сообщается, что 27-летний житель Полтавской области на протяжении продолжительного времени насиловал малолетнего, а также совершал развратные действия по отношению к нему.

Согласно результатам экспертизы контент, который он создавал, относится к детской порнографии. В доме у правонарушителя были проведены обыски. Полицейские изъяли компьютер, планшет и мобильный телефон.

Во время предварительного осмотра изъятой техники стражами порядка было выявлено более полу тысячи файлов детской порнографии. Более ста из них были созданы непосредственно с участием пострадавшего мальчика.

Открыто уголовное производство. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что житель города Львов надругался над своим 33-летним знакомым. Злоумышленник случайно встретил свою жертву и предложил ему пойти в бар. Там они распивали спиртные напитки, а позже отправились домой к подозреваемому. Находясь у себя в квартире, правонарушитель напал на своего товарище и изнасиловал его. Потерпевший заявил в правоохранительные органы о случившемся. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в городе Павлоград, что в Днепропетровской области злоумышленник совершил изнасилование 15-летнего парня. Инцидент произошел посреди одной из улиц города. Правонарушитель угрожая физической расправой принудил малолетнего к половому акту. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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