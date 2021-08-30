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Главная Новости Общество Криминал В Одесской области мужчина убил себя бензопилой
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В Одесской области мужчина убил себя бензопилой

Мужчина перерезал себе горло бензопилой

сегодня, 18:49
Автор:

Денис Подставной

В Одесской области мужчина совершил самоубийство. Об это сообщает издание УНИАН, ссылаясь на правоохранительные органы. 

В Одесской области мужчина убил себя бензопилой

Самоубийство в Одесской области. Фото: Argo Ingver

Как стало известно, в полицию обратились работники дорожной службы, которые рассказали, что нашли своего товарища мёртвым в лесопосадке. Прибыв на место событий, стражи порядка обнаружили труп 30-летнего жителя Николаевского региона. У него было перерезано горло. Отмечается, что следов насильственной смерти на теле не выявлено. 

Рядом с бездыханным телом мужчины лежала бензопила, которая по предварительным данным стала орудием самоубийства. Заявители утверждают, что мужчина находился в депрессивном состоянии и ранее заявлял о том, что хочет покончить жизнь самоубийством из-за проблем в личной жизни. 

По данному факту открыто уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства события. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Днепропетровской области мужчина выбросил сожительницу из окна многоэтажки. Инцидент произошел в городе Кривой рог на улице Покровской. Очевидцы рассказали, как из окна многоквартирного дома выпала 27-летняя женщина. На место события прибыли медики, которые госпитализировали потерпевшую. Женщина получила множественные травмы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на Херсонщине в детском лагере умерла несовершеннолетняя. Трагедия произошла в в детском лагере в Счастливцево, что в Геническом районе. 16-летней жительнице Кривого Рога внезапно стало плохо во время вечерних танцев. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение медиками, которые прибыли на место инцидента. Спасти подростка не удалось. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.unian.net/incidents/na-odeschine-muzhchina-pererezal-sebe-gorlo-benzopiloy-novosti-odessy-11528236.html
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