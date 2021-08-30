На Херсонщине в детском лагере умерла несовершеннолетняя: что известно о трагедии

Несовершеннолетняя девочка умерла в детском лагере в Счастливцево, что находится в Геническом районе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на местное издание "Типичный Херсон".

Девочке стало плохо на танцах в лагере, фото из открытых источников

Известно, что 16-летней девушке, которая отдыхала в детском лагере на Арабатской Стрелке, стало плохо во время вечерних танцев 29 августа. Девочка потеряла сознание.

Очевидцы вызвали на помощь медиков лагеря. Однако те решили, что ребенка следует доставить в больницу. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию Генической районной больницы без сознания. Девушку везли из лагеря на автомобиле. В полиции сообщают, что она умерла в больнице. По другим данным, в приемном отделении больницы уже констатировали смерть несовершеннолетней.



Известно, что результаты вскрытия тела девушки вроде показали, что у нее были проблемы с сердцем. В медицинской справке умершей нет никаких записей о хронических болезнях и патологии.

О девушке известно, что она родом из Кривого Рога.



В полиции Херсонской области открыли уголовное производство по факту смерти ребенка. Обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранителями.

Как мы сообщали ранее, умер 12-летний мальчик, которого в тяжелом состоянии привезли с отдыха в лагере на Херсонщине. Тимофей Дегальцева потерял сознание в лагере, ему вдруг стало плохо. Медики областной больницы реанимировали мальчика 50 минут, но так и не смогли вернуть его к жизни. Мальчик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, находился в глубокой коме. Воспитатели утверждали, что в такое тяжелое состояние юный житель Запорожья упал внезапно, во время физической нагрузки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!