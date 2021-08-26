В Запорожской области умер мальчик, который впал в кому в детском лагере: подробности трагедии (ФОТО)

В областном медицинском учреждении города Запорожье умер мальчик, которого в тяжелом состоянии привезли сюда с детского лагеря, на Херсонщине. Тимофей Дегальцев потерял сознание в лагере, ему вдруг стало плохо. Медики реанимировали мальчика 50 минут, но так и не смогли вернуть его к жизни. Об этом сообщает "Актуально", используя информацию одного из благотворительных фондов города.

В Запорожье мальчика привезли в состоянии комы с Херсонщины, где он находился на отдыхе.

Врачи не смогли спасти 12-летнего Тимофея Дегальцева (фото из открытых источников)





Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что под Херсоном в детском лагере 12-летний мальчик впал в кому. Трагический инцидент произошел с юным отдыхающим в одном из летних лагерей в Херсонской области. Юный житель Запорожья упал на землю и потерял сознание. 12-летнего школьника без сознания увезли в больницу Геническа. Местные врачи рассказали, что мальчик размещен в одной из палат и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Тимофей Дегальцев находился там в глубокой коме. Воспитатели утверждали, что юный житель Запорожья упал внезапно, ему стало плохо во время физической нагрузки. В сознание ребенка не смогли вернуть, несмотря на все усилия, наоборот, по его телу пошли судороги и Тимофея увезли в больницу. В медицинском учреждении Геническа в юного пациента произошла остановка сердца. Но врачи вернули больного к жизни. Областная чиновница рассказала, что мальчика отправили в областное медицинское учреждение в Запорожье. После необходимого в таких случаях КТ, которое провели врачи, стало известно, что у Тимофея двусторонний отек мозга с вклинением ствола головного мозга.

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