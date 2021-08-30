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Главная Новости Общество происшествия В Днепропетровской области мужчина выбросил сожительницу из окна многоэтажки (ФОТО)
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В Днепропетровской области мужчина выбросил сожительницу из окна многоэтажки (ФОТО)

Потерпевшая была госпитализирована с множественными травмами

сегодня, 18:10
Автор:

Денис Подставной

В Днепропетровской области женщина выпала из окна. Об этом сообщает издание ТСН. 

В Днепропетровской области мужчина выбросил сожительницу из окна многоэтажки (ФОТО)

В Днепропетровской области женщину выбросили из окна. Фото: Олег Ермолинский.

Как стало известно, инцидент произошел вчера днем, 29 августа, в городе Кривой Рог. По словам очевидцев на улице Покровской, что в Саксаганском районе города. из окна многоквартирного дома выпала 27-летняя местная жительница. В результате происшествия потерпевшая получила множественные травмы. Она была госпитализирована медиками, которые прибыли на место событий. По предварительным данным, женщину, якобы столкнул из окна её сожитель.

Также на место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Виннице жестоко убили молодую девушку, а подозреваемого нашли в петле. Инцидент произошел в помещении пожилой местной жительницы, которая сдавала комнату потерпевшей. Прибывшие на место события сотрудники правоохранительных органы обнаружили на теле погибшей множественные колото-резаные раны. Позже стражи порядка нашли подозреваемого. Он покончил жизнь самоубийством. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Хмельницкой области юношу, которого разыскивали на протяжении одиннадцати дней, обнаружили мёртвым. Его тело нашел в водоеме неподалёку от так называемого "собачьего острова" сотрудник спасательной службы. Сообщается, что парень ушел из дому никого не предупредив о своих делах. На данный момент правоохранительные органы устанавливают причины смерти юноши. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-krivom-roge-muzhchina-vybrosil-zhenschinu-iz-okna-mnogoetazhki-foto-1856377.html
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