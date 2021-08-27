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Главная Новости Общество Криминал В Виннице жестоко убили молодую девушку: подозреваемого нашли в петле (ФОТО)
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В Виннице жестоко убили молодую девушку: подозреваемого нашли в петле (ФОТО)

Подозреваемый покончил жизнь самоубийством

сегодня, 17:13
Автор:

Денис Подставной

В Виннице жестоко убили 20-летнюю жительницу Тульчинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Винницкой области. 

В Виннице жестоко убили молодую девушку: подозреваемого нашли в петле (ФОТО)

Убийство 20-летней девушки в Виннице. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел 25 августа в помещении пожилой местной жительницы, у которой потерпевшая снимала комнату. Сообщается, что на теле погибшей были обнаружены множественные колото-резаные раны. 

С целью установления всех обстоятельств преступления и лиц причастных к нему стражи порядка провели ряд оперативных и розыскных мероприятий, совершили поквартирных обход, проанализировали вещественные доказательства, которые были найдены на месте инцидента, а также получили информацию о подозреваемом. 

В Виннице жестоко убили молодую девушку: подозреваемого нашли в петле (ФОТО) - фото 2

Оперативным путем сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Жмеринского района. Прибыв на место его жительства, полицейские обнаружили, что мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения. 

На данный момент проводится досудебное расследование. 

В Виннице жестоко убили молодую девушку: подозреваемого нашли в петле (ФОТО) - фото 3

Фото: ГУНП.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Хмельницкой области парня, которого искали 11 дней, обнаружили мёртвым. Молодой человек ушел из дому никого не предупредив о своих делах. Его обнаружили сотрудники спасательной службы в воде неподалёку от так называемого "собачьего острова". На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают точную причину смерти юноши. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Днепре на протяжении трех дней четверо мужчин удерживали в с воем доме 41-летнюю местную жительницу, спаивали алкоголем и принуждали к интиму. Пробыв три дня в этом доме женщине удалось уйти оттуда. Однако тогда же она обнаружила, что насильники украли ее деньги и мобильный телефон. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://vn.npu.gov.ua/news/vbivstvo/policzejski-rozkrili-vbivstvo-vinnichanki-yaka-zaginula-vid-bagatochiselnix-nozhovix-poranen/?fbclid=IwAR0Xn2YoAIVNjGh414Ci_nGHSyTJBTleCdyLrEDOO58Lyw0sdVFkOwku9B8
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