В Виннице жестоко убили молодую девушку: подозреваемого нашли в петле (ФОТО)

В Виннице жестоко убили 20-летнюю жительницу Тульчинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Винницкой области.

Убийство 20-летней девушки в Виннице. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел 25 августа в помещении пожилой местной жительницы, у которой потерпевшая снимала комнату. Сообщается, что на теле погибшей были обнаружены множественные колото-резаные раны.

С целью установления всех обстоятельств преступления и лиц причастных к нему стражи порядка провели ряд оперативных и розыскных мероприятий, совершили поквартирных обход, проанализировали вещественные доказательства, которые были найдены на месте инцидента, а также получили информацию о подозреваемом.





Оперативным путем сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Жмеринского района. Прибыв на место его жительства, полицейские обнаружили, что мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения.

На данный момент проводится досудебное расследование.





Фото: ГУНП.

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