В Днепре неизвестные три дня держали в своем доме женщину и насиловали

В Днепре на протяжении трех дней четверо мужчин удерживали в с воем доме 41-летнюю местную жительницу, спаивали алкоголем и принуждали к интиму. Об этом пишет сайт Репортер.Днепр, ссылаясь на информацию инсайдеров, близких в правоохранительным органам.

В Днепре изнасиловали 41-летнюю женщину. Фото из открытых источников

Сообщается, что пострадавшая познакомилась на улице с четырьмя мужчинами. Новые знакомые пригласили ее к себе в дом и женщина приняла приглашение. Придя в дом, компания начала распивать алкоголь. Затем, по словам источника, женщина была изнасилована.

На протяжении трех дней женщина находилась в заточении у своих новых знакомых. Всё это время женщину спаивали спиртными напитками и регулярно насиловали. Пробыв три дня в этом доме женщине удалось уйти оттуда. Однако тогда же она обнаружила, что насильники украли ее деньги и мобильный телефон. Пострадавшая обратилась в полицию и сообщила о случившемся.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили, что заявительница находится в состоянии алкогольного опьянения. У жертвы насильников был травмирован глаз, а также была порезана нога. Потерпевшей была вызвана бригада медиком, а также на место событий прибыла следственно-оперативная группа.

На данный момент подробности происшествия устанавливаются.

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