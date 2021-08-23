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Главная Новости Общество происшествия В Днепре неизвестные три дня держали в своем доме женщину и насиловали
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В Днепре неизвестные три дня держали в своем доме женщину и насиловали

Пострадавшей удалось сбежать из дома, где ее удерживали

сегодня, 18:45
Автор:

Денис Подставной

В Днепре на протяжении трех дней четверо мужчин удерживали в с воем доме 41-летнюю местную жительницу, спаивали алкоголем и принуждали к интиму. Об этом пишет сайт Репортер.Днепр, ссылаясь на информацию инсайдеров, близких в правоохранительным органам. 

В Днепре неизвестные три дня держали в своем доме женщину и насиловали

В Днепре изнасиловали 41-летнюю женщину. Фото из открытых источников

Сообщается, что пострадавшая познакомилась на улице с четырьмя мужчинами. Новые знакомые пригласили ее к себе в дом и женщина приняла приглашение. Придя в дом, компания начала распивать алкоголь. Затем, по словам источника, женщина была изнасилована. 

На протяжении трех дней женщина находилась в заточении у своих новых знакомых. Всё это время женщину спаивали спиртными напитками и регулярно насиловали. Пробыв три дня в этом доме женщине удалось уйти оттуда. Однако тогда же она обнаружила, что насильники украли ее деньги и мобильный телефон. Пострадавшая обратилась в полицию и сообщила о случившемся.  

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили, что заявительница находится в состоянии алкогольного опьянения. У жертвы насильников был травмирован глаз, а также была порезана нога. Потерпевшей была вызвана бригада медиком, а также на место событий прибыла следственно-оперативная группа. 

На данный момент подробности происшествия устанавливаются. 

Напомним, ранее издание "комментарии" информировало о том, что в Днепропетровской области мужчина изнасиловал подростка посреди улицы. Преступник угрожал малолетнему расправой. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что во Львове мужчина изнасиловал своего знакомого. Насильник сам вышел на связь с полицией после того, как долгое время скрывался от нее. Подробнее об этом читайте в нашем материале


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Источник: https://dp.reporter.ua/articles/uderzhivali-i-spaivali-v-dnepre-zhenshhina-soobshhila-o-tom-chto-stala-zhertvojj-nasilnikov
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