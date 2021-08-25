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Главная Новости Общество происшествия В Хмельницкой области парня, которого искали 11 дней, обнаружили мёртвым: подробности
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В Хмельницкой области парня, которого искали 11 дней, обнаружили мёртвым: подробности

Молодой человек ушел из дому никого не предупредив о своих делах

сегодня, 19:41
Автор:

Денис Подставной

В Хмельницкой области обнаружили труп 26-летнего парня. Об этом сообщает издание ТСН. 

В Хмельницкой области парня, которого искали 11 дней, обнаружили мёртвым: подробности

Игоря Рейтора нашли мёртвым. Фото: "День за днем".

Как стало известно, вчера, 24 августа в водоеме было обнаружено бездыханно тело Игоря Рейтора, жителя города Нетешин, что в Хмельницкой области. Он пропал без вести еще 13 августа этого года. 

Как пишет издание "День за днем", в тот день молодой человек ушел из дому никого не предупредив о своих делах. Домой он так и не вернулся. 

Вначале на городском пляже были обнаружили вещи пропавшего. Его семья обратилась за помощью к правоохранителям и спасателям. К поискам были привлечены водолазы, однако его так и не удалось найти. 

Спустя 11 дней тело юноши было обнаружено в водоеме неподалёку от так называемого "собачьего острова". Его заметил один из сотрудников спасательной службы. 

На данный момент стражи порядка устанавливают точную причину смерти парня. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Тернопольской области нашли останки парня, который пропал почти два десятка лет назад.  Их обнаружили в селе Гнилички. По предварительным данным, юноша погиб, во время того, как со своими знакомыми воровал металл из трансформатора. Парень получил сильный удар током. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Кировоградской области пропавшую 16-летнюю девушку обнаружили мёртвой. Сообщается, что в день пропажи она ночевала в одной комнате со своей родственницей. Она проснулась посреди ночи и обнаружила, что Виктории нет рядом. Труп пропавшей нашли в колодце заброшенного дома. По словам правоохранителей, на её теле были обнаружены следы насильственной смерти. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/iskali-11-dney-v-hmelnickoy-oblasti-propavshego-bez-vesti-parnya-nashli-mertvym-1853386.html
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